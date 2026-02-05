नीट छात्रा मौत मामला: पटना पुलिस ने स्वीकारी SI रोशनी कुमारी की लापरवाही, परिवार के बारे में भी सनसनीखेज खुलासा

Patna NEET Student Death Case: राजधानी पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में अब पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पटना पुलिस के अनुसार, छात्रा के परिवार ने पहले घटना को दबाने की कोशिश की थी. पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिजन पहले इस मामले में FIR दर्ज नहीं कराना चाहते थे. पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल द्वारा दी गई सूचना के आधार पर इस मामले को दर्ज किया गया था, जबकि पीड़िता के परिवार की ओर से मामला दर्ज न कराने का प्रयास किया गया था. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने अब इस मामले की जांच CBI को सौंप दी है.

पटना पुलिस ने एक बार फिर से छात्रा द्वारा दवाइयां खाने की बात कही. पटना एसएसपी ने कहा कि छात्रा जब अपने भाई के साथ घर जा रही थी, तभी उसने अर्बन मोड़ के पास से 'अमिटोन प्लस' नामक दवा खरीदी थी और पटना आकर इन दवाइयों का इस्तेमाल किया था. उन्होंने बताया कि यूपीआई लेनदेन रिकॉर्ड, दुकानदार के बयान और परिवार के सदस्यों के शुरुआती बयानों से इस खरीद की पुष्टि हुई है. एसएसपी ने आगे बताया कि छात्रा के मोबाइल फोन के फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि छात्र ने 24 दिसंबर को ऑनलाइन साइनाइड और नींद की गोलियों की खोज की थी.

उन्होंने बताया कि हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि छात्रा 5 जनवरी को एक सहेली के साथ छात्रावास लौटी थी. उस रात वह लगभग दो मिनट के लिए केवल दो बार अपने कमरे से बाहर निकली और उसके बाद अंदर ही रही. अगली सुबह जब कमरा लंबे समय तक बंद रहा, तो वार्डन और अन्य छात्राओं की उपस्थिति में गार्ड ने दरवाजा तोड़ दिया. एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को एक विशेष फोरेंसिक लैब में भेजा गया था, जिसने पुष्टि की कि फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी.

प्रभात मेमोरियल अस्पताल की शुरुआती रिपोर्ट में मौत का कारण ड्रग ओवरडोज बताया गया है. हालांकि, बाद में FSL रिपोर्ट में छात्रा के अंतर्वस्त्रों पर वीर्य के निशान पाए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इस कारण से एसआईटी और सीबीआई दोनों टीमों ने संभावित संदिग्धों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू कर दी है. इस दौरान एसएसपी ने स्वीकार किया कि एसआई रोशनी कुमारी ने केस में लापरवाही बरती थी.