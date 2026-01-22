Advertisement
'सत्ता पक्ष के नेताओं के बेटे शामिल, इसलिए दबाया जा रहा केस', तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप

Patna News: NEET छात्रा मौत मामले में तेज प्रताप यादव ने कहा कि इस केस को दबाया गया, क्योंकि सत्ता में कुछ नेता हैं, जिनके बेटे इस मामले में इन्वॉल्व हैं. हम क्लियर नहीं बता पाएंगे कि कौन शामिल हैं.

Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET छात्रा मौत मामले को लेकर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने इस घटना को दुखद बताया और कहा कि फैमिली मेंबर से भी हमारी बात हुई थी, तो शायद उन्होंने बताया कि बलात्कार का मामला है. इस केस को दबाया गया, क्योंकि सत्ता में कुछ नेता हैं, जिनके बेटे इस मामले में इन्वॉल्व हैं. हम तो क्लियर नहीं बता पाएंगे कि कौन हैं इनमें. इसीलिए इस मामले को पैसा देकर दबाया गया है. हम सरकार से मांग करेंगे कि जो दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो.

'पूरे बिहार में इस तरीके का माहौल'
तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि सिर्फ पटना में नहीं, पूरे बिहार में इस तरीके का माहौल बना हुआ है. जो दुष्कर्म हो रहा है, इसपर कहीं न कहीं वर्तमान सरकार लगाम नहीं लगा रही है. हम सरकार से यही मांग करते हैं कि लगाम लगाएं. दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो. तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घुसपैठियों को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि मोदी जी ने जब ये बात बोली है तो सही बात बोली है कि घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा. जो घुसपैठ है उसको क्यों रहने दिया जाएगा? 

'गांधी का कौन अपमान कर रहा है'
तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा की गांधी का कौन अपमान कर रहा है, नहीं अपमान कर रहा है, इनको चिंता क्यों है भाई? गांधी जी का, खुद तो बुलेट चलाते हैं, गांधी जी तो बुलेट नहीं चलाते थे. खुद जींस-पैंट पहनते हैं, गांधी जी तो जींस-पैंट नहीं पहनते थे. गांधी जी खादी के वस्त्र का पूरे भारत में चरखा चलाया. खादी का प्रचलन लेकर आए. खुद राहुल गांधी टी-शर्ट और जींस क्यों पहनते हैं? वो नहीं पहने टी-शर्ट और जींस. खादी का प्रचलन लाएं वो. खुद तो गांधी जी को ही नहीं मानते हैं राहुल गांधी. खाली नाम में, टाइटल में गांधी लगा देने से गांधी जी बाबा नहीं बन जाइएगा.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

यह भी पढ़ें: जांच या प्रताड़ना? SIT की लगातार पूछताछ पर मृत छात्रा के परिजनों ने जताई नाराजगी

