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बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पटना पुलिस अलर्ट मोड पर, चेक पोस्ट पर लगातार हो रही वाहनों की जांच

Bankipur By-Election: बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर पटना पुलिस काफी सतर्क है. चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए राजधानी में हर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. इसी कड़ी में नैनो यूरिया खाद की बोरियों के बीच छिपाकर पटना लाई जा रही अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को पालीगंज पुलिस ने बीच रास्ते में ही पकड़ लिया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 19, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:43 PM IST
बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पटना पुलिस अलर्ट मोड पर, चेक पोस्ट पर लगातार हो रही वाहनों की जांच
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पटना पुलिस अलर्ट मोड पर (Credit-@PatnaPolice24x7)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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