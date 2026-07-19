/बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पटना पुलिस अलर्ट मोड पर, चेक पोस्ट पर लगातार हो रही वाहनों की जांच

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बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई को वोटिंग होने वाली है. पुलिस ने चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए चेकपोस्ट बनाए हैं और वाहनों की जांच कर रही है. 6 थाना क्षेत्रों की पुलिस को अलर्ट किया गया है. चेक पोस्ट पर लगातार वाहनों का जांच किया जा रहा है. वाहनों में अवैध हथियार, शराब और नगद की प्रमुखता से जांच की जा रही है. इसके लिए चेकपोस्ट पर जवानों की तैनाती की गई है. बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है. इसी कड़ी में नैनो यूरिया खाद की बोरियों के बीच छिपाकर पटना लाई जा रही अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को पालीगंज पुलिस ने बीच रास्ते में ही पकड़ लिया.
अरवल मोड़ के पास संदिग्ध हालत में खड़े कंटेनर ट्रक पर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. पुलिस को देखते ही दो लोग भागने लगे, लेकिन जवानों ने पीछा कर दोनों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की. तलाशी के दौरान ट्रक से करीब 50 कार्टन में छिपाकर रखी गई 863 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई. गिरफ्तार तस्करों की पहचान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी उस्मान पासा और दानिश आलम के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शराब की खेप चंडीगढ़ से पटना लाई जा रही थी.
एसडीपीओ-1 राजीव चन्द्र सिंह ने बताया कि कंटेनर को जब्त कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रक से शराब बरामद की गई है. दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है.
बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकरसेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने हाल ही में पटना एसएसपी और सात जिलों के एसपी के साथ समीक्षा बैठक की थी. इस बैठक में उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए कई अहम निर्देश दिए थे.
बैठक में साफ कहा गया था कि किसी भी कीमत पर चुनाव का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा. आईजी जितेंद्र राणा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि पुलिस उन कुख्यात अपराधियों की भी सूची तैयार करे, जो फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन जेल से बाहर आने पर चुनाव प्रभावित कर सकते हैं.