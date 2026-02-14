Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3109265
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

अमिताभ दास की गिरफ्तारी में बड़ा अपडेट, पुलिस ने पूछताछ के बाद पूर्व IPS को छोड़ा

Amitabh Das Released: गिरफ्तारी के बाद अमिताभ दास ने पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया है. इसके बाद पटना पुलिस ने उन्हें रिलीज कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, इस वक्त अमिताभ दास एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:06 PM IST

Trending Photos

अमिताभ दास (File Photo)
अमिताभ दास (File Photo)

Former IPS Amitabh Das News: पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास की गिरफ्तारी में बड़ा अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, पटना पुलिस ने अमिताभ दास से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया है. बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी को नीट छात्रा मौत मामले में भ्रामक खबरें फैलाने के मामले में शुक्रवार (13 फरवरी) की देर शाम को गिरफ्तार किया था. उन पर POCSO Act जैसी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद अमिताभ दास की तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें पटना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में भर्ती कराया गया था. पुलिस पूछताछ में अमिताभ दास ने जांच में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है. इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ करके रिलीज कर दिया है. 

अमिताभ दास पर 'पॉक्सो' के तहत मामला दर्ज

जानकारी के मुताबिक, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास पर नाबालिग छात्रा की पहचान उजागर करने का आरोप है. इसके चलते उन पर POCSO Act की धाराएं लगी हैं. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पॉक्सो की धाराओं में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सीधे न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजा जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

चित्रगुप्त नगर थाने में दर्ज हुई थी FIR

अमिताभ दास के खिलाफ पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में FIR दर्ज की गई थी. NEET छात्रा की मौत के मामले में अमिताभ दास ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर काफी आपत्तिजनक पोस्ट किए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि इस मामले में मुख्यमंत्री आवास में आने-जाने वाले लोग शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- क्या सच में अमिताभ दास ने की कानून की अनदेखी? समझिए POCSO एक्ट में अब क्या होगा?

अब अमिताभ दास को मिली बड़ी राहत

उन्होंने इन सभी लोगों का DNA टेस्ट कराने की मांग की थी. भ्रामक और आपत्तिजनक खबरें फैलाने के मामले में पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया था. फिलहाल, उन्होंने अब पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया है, जिसके बाद उन्हें राहत मिल गई है.

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा

TAGS

amitabh dasPatna police

Trending news

amitabh das
अमिताभ दास की गिरफ्तारी में बड़ा अपडेट, पुलिस ने पूछताछ के बाद पूर्व IPS को छोड़ा
Punjab news
पंजाब में बिहार के मजदूरों पर 'बंबीहा गैंग' का खूनी हमलाः इंस्टाग्राम पर दी धमकी
Jamshedpur News
देहरादून में विक्रम शर्मा की हत्या के बाद झारखंड में अलर्ट, अखिलेश सिंह गैंग पर नजर
Katihar News
वैलेंटाइन डे स्पेशल: इंस्टाग्राम वाला प्यार.. मंडप की जगह जेल पहुंचा 'ब्लैकमेलर' यार
Bihar News
लालू-राबड़ी से लेकर तेजस्वी-राजश्री तक, ये हैं बिहार की 'शाही' प्रेम कहानियां
amitabh das
अमिताभ दास की कोर्ट में पेशी आज, पॉक्सो की धाराओं में गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत
Motihari News
महाखतरे में डुमरिया पुल: स्प्रिंग फेल होने से गंडक नदी के सेतु पर बढ़ा 'खूनी कंपन'
Valentine Day 2026
बिहार-झारखंड में 'लव, अलर्ट और एक्शन'; कहीं गुलाब की खुशबू तो कहीं पुलिस का पहरा
Begusarai Accident News
बेगूसराय में ट्रैक्टर ने बिजली मिस्त्री को कुचला, दो की मौत; जिले में मातम
amitabh das
क्या सच में अमिताभ दास ने की कानून की अनदेखी? समझिए POCSO एक्ट में अब क्या होगा?