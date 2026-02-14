अमिताभ दास की गिरफ्तारी में बड़ा अपडेट, पुलिस ने पूछताछ के बाद पूर्व IPS को छोड़ा

Former IPS Amitabh Das News: पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास की गिरफ्तारी में बड़ा अपडेट सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, पटना पुलिस ने अमिताभ दास से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया है. बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी को नीट छात्रा मौत मामले में भ्रामक खबरें फैलाने के मामले में शुक्रवार (13 फरवरी) की देर शाम को गिरफ्तार किया था. उन पर POCSO Act जैसी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद अमिताभ दास की तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें पटना के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में भर्ती कराया गया था. पुलिस पूछताछ में अमिताभ दास ने जांच में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है. इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ करके रिलीज कर दिया है.

अमिताभ दास पर 'पॉक्सो' के तहत मामला दर्ज

जानकारी के मुताबिक, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास पर नाबालिग छात्रा की पहचान उजागर करने का आरोप है. इसके चलते उन पर POCSO Act की धाराएं लगी हैं. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पॉक्सो की धाराओं में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सीधे न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

चित्रगुप्त नगर थाने में दर्ज हुई थी FIR

अमिताभ दास के खिलाफ पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में FIR दर्ज की गई थी. NEET छात्रा की मौत के मामले में अमिताभ दास ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर काफी आपत्तिजनक पोस्ट किए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि इस मामले में मुख्यमंत्री आवास में आने-जाने वाले लोग शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- क्या सच में अमिताभ दास ने की कानून की अनदेखी? समझिए POCSO एक्ट में अब क्या होगा?

अब अमिताभ दास को मिली बड़ी राहत

उन्होंने इन सभी लोगों का DNA टेस्ट कराने की मांग की थी. भ्रामक और आपत्तिजनक खबरें फैलाने के मामले में पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया था. फिलहाल, उन्होंने अब पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया है, जिसके बाद उन्हें राहत मिल गई है.

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा