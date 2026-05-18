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ध्यान दें... पटना के इस फ्लाईओवर पर शुरू हो रहा है मरम्मत कार्य, रात को बंद रहेगा ट्रैफिक

Patna News: पटना के जीपीओ से आर ब्लॉक गोलंबर तक बने फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य करने के लिए रात के वक्त ट्रैफिक को बंद किए जाने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है. प्रशासन ने इस रूट पर रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी है.

Written By  Shivam Raj|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 01:04 PM IST

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पटना फ्लाइओवर का निर्माण कार्य शुरू होगा
पटना फ्लाइओवर का निर्माण कार्य शुरू होगा

Patna Flyover Repair Work: भागलपुर के विक्रमशिला पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद बिहार सरकार राज्य के सभी प्रमुख पुलों और फ्लाईओवरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गई है. इसी कड़ी में राजधानी पटना के महत्वपूर्ण आर-ब्लॉक से जीपीओ गोलंबर तक बने फ्लाईओवर के दक्षिणी लेन में आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार मरम्मत कार्य के दौरान रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक इस फ्लाईओवर स्ट्रेच पर वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी. यह कार्य 27 मई तक लगातार जारी रहेगा.

प्रशासन का कहना है कि फ्लाईओवर की संरचनात्मक मजबूती और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. मरम्मत के दौरान इंजीनियरों की टीम लगातार निगरानी करेगी ताकि काम तय समय सीमा के भीतर पूरा हो सके. इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस और नियंत्रण टीम मौके पर तैनात रहेगी.

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यातायात प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे रात के समय इस मार्ग से यात्रा करने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. अधिकारियों ने कहा कि थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन यह मरम्मत कार्य भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका को रोकने के लिए बेहद जरूरी है. बिहार सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी के सभी प्रमुख फ्लाईओवर और पुल पूरी तरह सुरक्षित रहें और लोगों को निर्बाध यातायात सुविधा मिल सके.

यह होगा वैकल्पिक रूट

राजीवनगर अंडरपास के पास स्थित बियाडा गेट से गाड़ियों का आवागमन निर्धारित डेट तक बंद रहेगा. गाड़ियों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में बियाडा रोड होते हुए अटल पथ का उपयोग करना होगा, जबकि राजीव नगर अंडरपास से एएन कॉलेज तक अटल पथ के सर्विस लेन में भी वाहनों का परिचालन अस्थाई रूप से प्रतिबंधित किया गया है.

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