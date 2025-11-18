Advertisement
Patna News: पटना में बालू माफियाओं का तांडव! खनन टीम के 2 जवान को स्कॉर्पियो से कुचला, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Patna Sand Mafia: बिहार में नई सरकार के गठन से पहले कानून-व्यवस्था एकदम चरमराती हुई नजर आ रही है. राजधानी पटना में शराब माफियाओं और बालू माफियाओं का तांडव देखने को मिल रहा है. दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र में बालू माफियाओं ने खनन टीम के 2 जवानों को स्कॉर्पियो कार से कुचल दिया, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:22 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Patna Crime News: राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है. यहां बालू माफियाओं के हौंसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे अब खनन टीम पर हमला करने से भी नहीं डर रहे हैं. राजधानी में मंगलवार (18 नवंबर) की सुबह-सुबह बालू माफियाओं ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है. दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में बालू माफियों ने खनन टीम पर हमला कर दिया है. बताया जा रहा है कि यह टीम अवैध बालू लेकर जा रही गाड़ियों को रोकने के लिए गई थी. इसी दौरान बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर ट्रैक्टर चढ़ा दी. इसमें सैप जवान दुखहरन पासवान की मौत हो गई. इस घटना में एक अन्य जवान लक्ष्मण सिंह जख्मी हो गए हैं. घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है.

उधर पटना के यारपुर डोमखाना में उत्पाद टीम पर हमला हुआ है. यहां शराब बरामदगी के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इस घटना में 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इनमें से एक पुलिसकर्मी सिर फटा गया है. इस दौरान पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई. घटना गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस टीम पर हमले की खबर के बाद इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है और उपद्रवियों की छापेमारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें- बाढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात, नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर सड़क पर छोड़ा

पटना के दीघा जेपी सेतु पर सोमवार देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की. नियमित जांच अभियान के दौरान एक तेज रफ्तार XUV को रोकने पर उसके डैशबोर्ड और केबिन से ढाई लाख रुपये नकद और 14.100 किलोग्राम चांदी बरामद की गई. भारी मात्रा में नकदी और चांदी मिलने के बाद गाड़ी में सवार एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है. जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गंगा पार से आने वाले वाहनों की विशेष जांच की जा रही थी. हिरासत में लिया गया व्यक्ति मूल रूप से मुजफ्फरपुर का निवासी है और गंगा पथ से होते हुए दीघा की ओर आ रहा था.

