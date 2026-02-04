Patna University Chunav: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का हुआ ऐलान, 28 फरवरी को होगी वोटिंग, शाम को आएगा रिजल्ट

Patna University Chunav 2026: 28 फरवरी को पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ का चुनाव होगा. जानकारी के मुताबिक, इसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म 11,12,13 और 14 फरवरी को मिलेगा. इसके बाद 16, 17 और 18 फरवरी को जमा किया जाएगा. 19 फरवरी को नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी.
Patna University Students Union Chunav 2026: पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव का बिगुल बज गया है. विश्वविद्यालय के डीन प्रो. योगेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि यह चुनाव 28 फरवरी को होगा और इसी दिन मतगणना होगी. लिहाजा, देर शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे. यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. नमिता सिंह ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म 11 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि इस बार नॉमिनेशन फॉर्म की कीमत सिर्फ 50 रुपए रखी गई है. उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन फॉर्म 11,12,13 और 14 फरवरी को मिलेगा. इसके बाद 16, 17 और 18 फरवरी को जमा किया जाएगा. 19 फरवरी को नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, इस बार करीब 22 हजार छात्र मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें स्नातक के साथ पीजी और पीएचडी के शोधार्थी भी शामिल होंगे. चुनाव के मुख्य चुनाव पदाधिकारी और भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रो. शंकर कुमार ने बताया कि सभी कॉलेजों से 6 फरवरी को मतदाता सूची प्रकाशित करने को कहा गया है.
वहीं प्रो. योगेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव के बारे में जानकारी दी कि कुलपति की ओर चुनाव की तारीख घोषित करने के साथ ही अचार संहिता लग गई है और वर्तमान छात्र संघ को भंग कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स की लिस्ट 19 फरवरी को जारी की जाएगी. कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट 21 फरवरी को जारी की जाएगी.
इस चुनाव के लिए यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रो. बीरेंद्र प्रसाद और कॉमर्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रो. एनके झा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है. फिजिक्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रो. शंकर कुमार को चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया है. जानकारी के अनुसार, इस चुनाव में मतदान के लिए टोटल 14 बूथ बनाए जाएंगे. हर बूथ पर 6 बैलेट बॉक्स होंगे. 6 पदों के लिए बैलेट बॉक्स पर अलग-अलग रंग का पेपर अलग-अलग पदों के नाम के साथ चिपका होगा.