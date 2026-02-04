Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3097419
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Patna University Chunav: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का हुआ ऐलान, 28 फरवरी को होगी वोटिंग, शाम को आएगा रिजल्ट

Patna University Chunav 2026: 28 फरवरी को पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ का चुनाव होगा. जानकारी के मुताबिक, इसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म 11,12,13 और 14 फरवरी को मिलेगा. इसके बाद 16, 17 और 18 फरवरी को जमा किया जाएगा. 19 फरवरी को नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:34 AM IST

Trending Photos

पटना यूनिवर्सिटी (फाइल फोटो)
पटना यूनिवर्सिटी (फाइल फोटो)

Patna University Students Union Chunav 2026: पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव का बिगुल बज गया है. विश्वविद्यालय के डीन प्रो. योगेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि यह चुनाव 28 फरवरी को होगा और इसी दिन मतगणना होगी. लिहाजा, देर शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे. यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. नमिता सिंह ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म 11 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि इस बार नॉमिनेशन फॉर्म की कीमत सिर्फ 50 रुपए रखी गई है. उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन फॉर्म 11,12,13 और 14 फरवरी को मिलेगा. इसके बाद 16, 17 और 18 फरवरी को जमा किया जाएगा. 19 फरवरी को नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, इस बार करीब 22 हजार छात्र मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें स्नातक के साथ पीजी और पीएचडी के शोधार्थी भी शामिल होंगे. चुनाव के मुख्य चुनाव पदाधिकारी और भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रो. शंकर कुमार ने बताया कि सभी कॉलेजों से 6 फरवरी को मतदाता सूची प्रकाशित करने को कहा गया है.

वहीं प्रो. योगेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव के बारे में जानकारी दी कि कुलपति की ओर चुनाव की तारीख घोषित करने के साथ ही अचार संहिता लग गई है और वर्तमान छात्र संघ को भंग कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कैंडिडेट्स की लिस्ट 19 फरवरी को जारी की जाएगी. कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट 21 फरवरी को जारी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे CM नीतीश, जल्द काफिले में होगी शामिल

इस चुनाव के लिए यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रो. बीरेंद्र प्रसाद और कॉमर्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रो. एनके झा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है. फिजिक्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रो. शंकर कुमार को चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया है. जानकारी के अनुसार, इस चुनाव में मतदान के लिए टोटल 14 बूथ बनाए जाएंगे. हर बूथ पर 6 बैलेट बॉक्स होंगे. 6 पदों के लिए बैलेट बॉक्स पर अलग-अलग रंग का पेपर अलग-अलग पदों के नाम के साथ चिपका होगा. 

TAGS

Patna Universitypatna newsBihar politics

Trending news

Khagaria News
खगड़िया में 'पकड़ौआ विवाहः लड़का बोला जबरन कराई शादी, लड़की का दावा हम तो प्रेमी हैं
Patna NEET Student Death Case
नीट छात्रा केस में 'आर-पार': पप्पू यादव के आरोपों पर भड़के नीरज कुमार, करेंगे मुकदमा
Motihari News
स्कूल बस ड्राइवर को जूते से पीटना युवक को पड़ा भारी, भड़की भीड़ ने आरोपी को जमकर कूटा
Patna University
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का हुआ ऐलान, 28 फरवरी को वोटिंग, शाम को आएगा रिजल्ट
patna news
कॉल सेंटर से चल रहा था ठगी का खेल! पटना में EOU की बड़ी कार्रवाई, 22 ठग गिरफ्तार
Nitish Kumar Car
बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे CM नीतीश, जल्द काफिले में होगी शामिल
Jharkhand Nikay Chunav 2026
झारखंड निकाय चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन, अब तक 4,391 पर्चे दाखिल
patna news
बिहार की रफ्तार को लगेंगे पंख: ₹6,496 करोड़ से कोइलवर तक बढ़ेगा जेपी गंगा पथ
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बिहार में आएगी औद्योगिक क्रांति, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- प्रदेश में लगेंगे 1000 से अधिक नए उद्योग
Muzaffarpur News
अवैध संबंध में उजाड़ा सुहाग! मुजफ्फरपुर में पान दुकानदार की निर्मम हत्या