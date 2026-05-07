Patna Mausam: बिहार कैबिनेट विस्तार से पहले रातभर चला 'ऑपरेशन सुखाओ', देखें अब कैसे हैं गांधी मैदान के हाल

Bihar Cabinet Expansion: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में आज (गुरुवार, 7 मई) मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार होने वाला है. शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है. शपथ ग्रहण की तैयारियां में मौसम विभाग ने खलल डालने का काम किया है. बुधवार (6 मई) को पटना में हुई मूसलाधार बारिश से पूरा गांधी मैदान लबालब पानी से भर गया. सबसे ज्यादा असर वीआईपी गैलरी और पार्किंग एरिया में देखने को मिला. वीआईपी बैठने के लिए लगाए गए सोफे और कुर्सियां पानी में भीग गईं. जिसके बाद प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती मैदान को सुखाना है. इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने 'ऑपरेशन सुखाओ' लॉन्च किया और रात भर मैदान से पानी हटाने का काम किया गया.

बुधवार को बारिश थमते ही गांधी मैदान से पानी निकालने के लिए आधा दर्जन से अधिक सुपर सकर मशीनों के जरिए मैदान को सुखाने की कोशिश की गई. सिर्फ गांधी मैदान ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के इलाकों से भी पानी हटाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए. रामगुलाम चौक पर 83 एचपी और 10 एचपी के पंप सेट लगाए गए, जबकि मैदान के भीतर 22 एचपी और 10 एचपी के अतिरिक्त पंप के साथ मिनी सक्शन मशीनें सक्रिय दिखीं. जलभराव वाले हिस्सों में बालू डालकर जमीन को सुखाने की कोशिश की जा रही है. बारिश की वजह से गीले हो चुके सोफों को हटाकर नए सोफे लगाए जा रहे हैं. वहीं आम लोगों के बैठने के लिए प्लास्टिक कुर्सियों की व्यवस्था की गई है.

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बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे. तमाम बड़े नेताओं की सुरक्षा को देखते हुए पटना पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव किए हैं. ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, पटना के कई मुख्य रास्तों पर गाड़ियों के जाने पर रोक लगा दी गई है. शेखपुरा मोड़ से हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियां बंद रहेंगी. साथ ही, हवाई अड्डा गोलंबर से पटेल गोलंबर और राजेंद्र चौक से पटेल गोलंबर की तरफ कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा. इसके अलावा, आयकर गोलंबर से लेकर डाक बंगला, जेपी गोलंबर और कारगिल चौक तक का पूरा इलाका 'नो एंट्री' जोन रहेगा. यानी इन रास्तों पर कल सिर्फ पैदल चलने वालों या पास वाली गाड़ियों को ही जाने की अनुमति होगी.