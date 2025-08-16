लोकतंत्र की मजबूती के लिए बिहार से 'वोट अधिकार यात्रा' : पवन खेड़ा

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय स्थित इंदिरा भवन में पत्रकारों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि रविवार को बिहार के सासाराम से हमारी ऐतिहासिक वोट अधिकार यात्रा शुरू होने जा रही है. आजाद भारत में सांस लेना इसीलिए संभव है क्‍योंकि वोट देना संभव है. पवन खेड़ा ने कहा कि अगर हम वोट नहीं दे सकते, तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते. यह संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, यह इसलिए किया है कि आजाद भारत में एक-एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके. जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, और भाजपा की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है, और खासतौर पर बिहार में अगर यह एसआईआर नहीं शुरू किया जाता, तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता. अब तो आम लोग भी अपना नाम काटे जाने की बात लेकर सामने आ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि स्थिति यह हो गई कि माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय को भी हस्‍तक्षेप करना पड़ा. सबकी मांग चुनाव आयोग को माननी पड़ी, लेकिन माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के हस्‍तक्षेप के बाद ऐसा हुआ. खेड़ा ने कहा कि षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं था, षड्यंत्र हमारी-आपकी पहचान, दलित, वंचित, शोषित, पीड़‍ित, अल्पसंख्‍यक, दिहाड़ी मजदूर, की पहचान छीनने का था. आज आप उनका वोट देने का अधिकार छीनोगे, कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी छीन लोगे.

उन्होंने कहा कि रविवार को शुरू हो रही यात्रा हमें सचेत करने के लिए है. बताने के लिए कि साजि‍श करने वाले बाज नहीं आएंगे, वे वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वे वोट छीनने की कोशिश करेंगे, और हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे. इसलिए सजग रहना प्रत्‍येक नागरिक के साथ ही विपक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्‍य है. हमारी यात्रा 17 अगस्‍त को सासाराम से शुरू हो रही है, 'बिहार की हुंकार' में पूरा रोडमैप है. यह 16 दिन की यात्रा है, 1,300 किलोमीटर की यात्रा है, जो पटना में 1 सितंबर को एक विशाल रैली में समाप्‍त होगी. यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्‍वी यादव और हमारे तमाम अलायंस के पार्टनर्स शामिल होंगे.

पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि आयोग इस तथाकथित डबल इंजन का एक डि‍ब्बा बनकर रह जाए, यह स्वीकार्य नहीं होगा. हम इसके खिलाफ पुरजोर संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, और सजग रहेंगे. आप सबसे भी आग्रह है कि इस संघर्ष में इस देश का साथ दीजिए. मैं नहीं कह रहा कांग्रेस का साथ दीजिए या इंडिया अलायंस का साथ दीजिए. मैं कह रहा हूं कि आप इंडिया का साथ दीजिए.

पवन खेड़ा ने आगे कहा कि बिहार के तमाम लोगों से भी हम आग्रह करते हैं कि यह आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके अधिकार की यात्रा है, आपके हक की यात्रा है, तो आप सब इसमें शामिल हो जाइए, यह देश के लिए और सभी के लिए अच्छा रहेगा. लोकतंत्र को दिशा देने में बिहार की एक ऐतिहासिक भूमिका रही है, योगदान रहा है. जब भी राहुल जी यात्रा पर निकले हैं, इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है. फिर एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने वाली है, तो यकीनन लोकतंत्र करवट लेने वाला है. हम सबके अस्तित्व की लड़ाई के लिए यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी.

