Bihar Chunav 2025: BJP नेताओं संग पवन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, पार्टी में वापसी का रास्ता खुला?

Bihar Assembly Election 2025: भोजपुरी अभिनेता से राजनेता बने पवन सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं ने साथ में बैठकर आगामी विधानसभा चुनाव में एक-दूसरे का समर्थन करने पर प्रतिबद्धता जताई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:52 AM IST

उपेंद्र कुशवाहा से मिले पवन सिंह
Pawan Singh Met Upendra Kushwaha: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रोहतास जिले में एनडीए को बड़ी कामयाबी हासिल होते हुए दिख रही है. यहां भोजपुरी अभिनेता से राजनेता बने पवन सिंह एक बार फिर से एनडीए में वापसी करने को तैयार हैं. विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो सकती है और वह किसी सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं. बीजेपी में वापसी करने से पहले पवन सिंह ने आज (मंगलवार, 20 सितंबर) दिल्ली में रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की. बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा भी पवन सिंह के साथ मौजूद रहे. बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच लोकसभा चुनाव से पैदा हुए मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की गई है.

bihar chunav 2025Pawan SinghUpendra Kushwaha

