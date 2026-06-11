पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने पवन सिंह, सभी 10 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित

Bihar Politics: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं. उनके साथ सभी 10 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. विधान परिषद के लिए चुनावी प्रक्रिया गुरुवार को औपचारिक रूप से पूरी हो गई. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया तो निर्वाची पदाधिकारी ने सभी 10 प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित कर दिया. इन सभी 10 प्रत्याशियों में पवन सिंह की जबर्दस्त चर्चा हो रही है. वे पहली बार किसी सदन के सदस्य चुने गए हैं. अब विधान परिषद में उनकी मौजूदगी देखने वाली होगी.