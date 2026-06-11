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पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने पवन सिंह, सभी 10 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित

Bihar Politics: संजय मयूख का नाम पहले बांकीपुर विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी उछला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने उन्हें लगातार तीसरी बार विधान परिषद में भेजकर यह संदेश दे दिया कि बांकीपुर का प्लान कुछ और है.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 11, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:08 PM IST
पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने पवन सिंह, सभी 10 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित
Image Credit: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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