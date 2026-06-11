पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने पवन सिंह, सभी 10 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित

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Bihar Politics: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं. उनके साथ सभी 10 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. विधान परिषद के लिए चुनावी प्रक्रिया गुरुवार को औपचारिक रूप से पूरी हो गई. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया तो निर्वाची पदाधिकारी ने सभी 10 प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित कर दिया. इन सभी 10 प्रत्याशियों में पवन सिंह की जबर्दस्त चर्चा हो रही है. वे पहली बार किसी सदन के सदस्य चुने गए हैं. अब विधान परिषद में उनकी मौजूदगी देखने वाली होगी.
पवन सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी से चुने गए नेताओं में संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित शामिल हैं तो जेडीयू से निशांत कुमार, भारती मेहता और शिवरानी देवी प्रजापति के अलावा ललन कुमार भी निर्विरोध चुनाव जीते हैं. लोक जनशक्ति पार्टी से अशरफ अंसारी तो राष्ट्रीय जनता दल से सुनील कुमार सिंह भी विधान परिषद के लिए चुने गए हैं. संजय मयूख लगातार तीसरी बार विधान परिषद के लिए चुने गए हैं.
विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा बुधवार शाम 3 बजे तक था. उस समय तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया तो गुरुवार दोपहर बाद निर्वाची पदाधिकारी ने सभी 10 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया. इस चुनाव में जितनी सीटें थीं, उतने ही लोग मैदान में थे, लिहाजा चुनाव कराने की नौबत ही नहीं आई.
पवन सिंह का विधान परिषद के लिए चुना जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फायदेमंद हो सकता है. भोजपुरी भाषी लोगों और क्षेत्रों में पवन सिंह की जबर्दस्त लोकप्रियता है. इसलिए, उनको चुनकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया है. इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे और इसका लाभ भी पार्टी को मिल सकता है.