Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2989379
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

प्रचार के लिए जा रहे थे पवन सिंह, बीच में खत्म हो गया हेलीकॉप्टर का फ्यूल...फिर पावरस्टार ने किया ये काम

Pawan Singh News: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आयी है. बताया जा रहा है कि जब वह जनसभा को संबोधित कर हेलीकॉप्टर से रवाना होने के लिए निकलने वाले थे, तभी पता चला फ्यूल खत्म हो गया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 05, 2025, 12:27 PM IST

Trending Photos

पवन सिंह के हेलीकॉप्टर का फ्यूल हुआ खत्म (File Photo)
पवन सिंह के हेलीकॉप्टर का फ्यूल हुआ खत्म (File Photo)

Bihar Assembly Election Campaign: बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, जिसके तहत पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर, 2025 दिन गुरुवार को होगी. पहले चरण में सभी नेता और सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत के साथ प्रचार किया. वहीं, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह एनडीए के पक्ष में प्रचार किया. इस बीच एक खबर आमने आई की पवन सिंह जब प्रचार के लिए निकले और सभा खत्म कर उड़ान भरने वाले थे, तभी पता चला की हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया.

दरअसल, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह 4 नवंबर, 2025 दिन मंगलवार को भोजपुर जिले के अगिआंव प्रखंड क्षेत्र में प्रचार करने गए थे. वह नारायणपुर खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी महेश पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. इसके बाद पवन सिंह पियनियां के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होने वाले थे, मालूम चला कि हेलीकॉप्टर फ्यूल समाप्त हो गया है. इसके बाद क्या फिर पवन सिंह सड़क मार्ग से पियनियां के लिए रवाना हो हुए और प्रचार किया.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

पवन सिंह ने बड़हरा प्रखंड के सेमरिया पड़रिया खेल मैदान में बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के लिए जनसभा को संबोधित किया. भोजपुरी सुपरस्टार ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा. इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने पवन सिंह के मंच पर पहुंचते ही माहौल गर्म कर किया. पवन सिंह ने मंच से लोगों से कहा कि मैं अपने सभी भाई, बहन, चाचा और माताओं से अपील करता हूं कि बड़हरा विधानसभा से हमारे चाचा राघवेंद्र प्रताप सिंह को विजयी बनाइए.

बता दें कि भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह का नया सॉन्ग 'एक बिहारी सौ पर भारी' रिलीज हो चुका है. पवन सिंह का नया सॉन्ग 'एक बिहारी सौ पर भारी' यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है. पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर सॉन्ग के रिलीज की जानकारी दी है.

यह भी पढ़ें: VIDEO: खेसारी लाल यादव के इस वीडियो ने जीत लिया सबका दिल!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pawan Singhbihar chunav 2025

Trending news

PM Modi
पटना साहिब में अनुराग ठाकुर ने टेका मत्था, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं
Tejashwi Yadav
'हम समर्थन करते हैं', संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी यादव
bihar chunav 2025
1st फेज में मतदान से पहले PM मोदी ने बदल दिया माहौल! सर्वे में देखिए CM नीतीश का हाल
bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर को फिर बड़ा झटका, जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल
Darbhanga
Darbhanga: गार्ड पर हमला कर बाल सुधार गृह से भागे 12 बच्चे
Pawan Singh
चुनाव प्रचार के बीच दिखी पवन सिंह की रूबा खान संग केमिस्ट्री, ट्रेंड में आ गया 'एक ब
Purnia Crime news
पूर्णिया में पूरे परिवार की संदिग्ध मौत पर पप्पू यादव को बड़े कांड की आशंका!
Patna traffic jam
महाजाम से कराह उठा पटना! कई KM तक गाड़ियों की लंबी लाइन, घंटों फंसे लोग
bihar chunav 2025
गोपालगंज में JDU-कांग्रेस समर्थकों के बीच खूनी झड़प, चाकूबाजी में एक घायल
Bihar Kokila Sharda Sinha
बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की पहली पुण्यतिथि आज... PM, CM ने दी श्रद्धांजलि