/Pawan Singh Net Worth: लग्जरी गाड़ियों और गोल्ड के शौकीन, बिहार और मुंबई में प्रॉपर्टी, देखिए कितने अमीर हैं पवन सिंह

भाजपा के MLC प्रत्याशी और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास लगभग 6.44 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और करीब 13 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. पवन सिंह को लग्जरी वाहनों का भी काफी शौक है. उनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा लीजेंडर, लैंड क्रूजर, महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो-एन और सुजुकी कंपनी की एक स्कूटी समेत कुल लगभग 3.83 करोड़ रुपये मूल्य के वाहन हैं. इसके अलावा उनके पास 50 हजार रुपये नकद और विभिन्न बैंक खातों में करीब 1.64 करोड़ रुपये जमा हैं. साथ ही उनके पास लगभग 70 लाख रुपये मूल्य का सोना और 28 हजार रुपये मूल्य की चांदी भी है.