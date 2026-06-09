/Pawan Singh Net Worth: लग्जरी गाड़ियों और गोल्ड के शौकीन, बिहार और मुंबई में प्रॉपर्टी, देखिए कितने अमीर हैं पवन सिंह

राज्य चुनें
Pawan Singh Net Worth: भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अब बिहार विधान परिषद के सदस्य बनने जा रहे हैं. हाल ही में भाजपा ने उन्हें MLC का टिकट दिया है. ऐसे में अब भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का पावर अब बिहार विधान परिषद में देखने को मिलेगा. सोमवार को पवन सिंह ने MLC पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. आज हम आपको बताएंगे कि भाजपा के MLC प्रत्याशी पवन सिंह चुनावी हलफनामे के अनुसार कितनी संपत्ति के मालिक हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है.
भाजपा के MLC प्रत्याशी और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास लगभग 6.44 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और करीब 13 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. पवन सिंह को लग्जरी वाहनों का भी काफी शौक है. उनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा लीजेंडर, लैंड क्रूजर, महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो-एन और सुजुकी कंपनी की एक स्कूटी समेत कुल लगभग 3.83 करोड़ रुपये मूल्य के वाहन हैं. इसके अलावा उनके पास 50 हजार रुपये नकद और विभिन्न बैंक खातों में करीब 1.64 करोड़ रुपये जमा हैं. साथ ही उनके पास लगभग 70 लाख रुपये मूल्य का सोना और 28 हजार रुपये मूल्य की चांदी भी है.
अचल संपत्ति की बात करें तो पवन सिंह के पास आरा से लेकर मुंबई तक जमीनें, कमर्शियल बिल्डिंग और फ्लैट हैं. आरा, पटना, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों में उनकी संपत्तियां दर्ज हैं. वहीं, उनकी कर्ज पर नजर डालें तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक पवन सिंह पर विभिन्न बैंकों का लगभग 2.34 करोड़ रुपये का कर्ज भी है. इस प्रकार करोड़ों की संपत्ति के साथ-साथ उन पर करोड़ों रुपये की बैंक कर्ज भी है.