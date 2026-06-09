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Pawan Singh Net Worth: लग्जरी गाड़ियों और गोल्ड के शौकीन, बिहार और मुंबई में प्रॉपर्टी, देखिए कितने अमीर हैं पवन सिंह

Pawan Singh Net Worth: भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 19 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है. हालांकि, उन पर 2.34 करोड़ रुपये का बैंक कर्ज भी है.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 09, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:27 AM IST
Pawan Singh Net Worth: लग्जरी गाड़ियों और गोल्ड के शौकीन, बिहार और मुंबई में प्रॉपर्टी, देखिए कितने अमीर हैं पवन सिंह
Image Credit: पवन सिंह भोजपुरी अभिनेता

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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