पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूने वाली अपनी तस्वीर पर दी प्रतिक्रिया, कहा- यह झुकना नहीं, संस्कार है

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके लिए इंसानियत सबसे अहम है और बड़ों को प्रणाम करना उनके संस्कार का हिस्सा है. हाल ही में दिल्ली में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:30 PM IST

आरा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक भावुक संदेश साझा किया. उन्होंने लिखा कि उनके लिए इंसानियत सबसे अहम है. यदि उनसे बड़े किसी व्यक्ति को वे प्रणाम करते हैं तो इसे झुकना नहीं, बल्कि संस्कार माना जाना चाहिए. उनके इस बयान पर इंटरनेट मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

मंगलवार को पवन सिंह ने दिल्ली में रालोसपा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. उनकी यह तस्वीर वायरल होते ही इंटरनेट पर चर्चा तेज हो गई. समर्थकों ने इसे उनके संस्कार का प्रतीक बताया, जबकि विरोधियों ने इसे राजनीतिक नजदीकी से जोड़कर देखा.

उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने दिल्ली में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भेंट की. राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. माना जा रहा है कि उनकी सक्रियता आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में किसी बड़ी भूमिका की ओर इशारा करती है.

राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह भाजपा की टिकट पर आरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो यह कदम पूरे शाहाबाद इलाके की राजनीति को प्रभावित कर सकता है. स्थानीय समीकरण और उनके बड़े जनसमर्थन को देखते हुए उनके मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो सकता है.

उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने ‘एक्स’ पर लिखा था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए वे अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे. उनके इस बयान ने संकेत दिया कि वे अब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

ये भी पढ़ें- केवल शाहाबाद में ही नहीं, पूरे बिहार में NDA के पक्ष में माहौल बनाएंगे पवन सिंह

Pawan Singh

