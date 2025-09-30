जातिवादी राजनीति करने वालों के दिल पर... पवन सिंह ने शेयर कीं अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा संग तस्वीरें

Bihar Chunav 2025: बिहार की राजनीति के लिहाज से मंगलवार का पूरा दिन भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के नाम रहा. रात से ही अटकलें लग रही थीं कि पवन सिंह मंगलवार को सुबह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करेंगे. पवन सिंह मुलाकात करने गए और उनके साथ भाजपा के एक महासचिव विनोद तावड़े और एक सचिव ऋतुराज सिन्हा भी साथ में थे. सबसे पहले पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और उसके बाद विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा के साथ वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे. उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने कहा, पवन सिंह भाजपा में थे और आगे भी रहेंगे.

इन नेताओं से मुलाकाता के बाद पवन सिंह ने मंगलवार की शाम को कुछ फोटो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया. तस्वीरों को शेयर करने के साथ ही पवन सिंह ने एक नोट भी लिखा, 'जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के साँप लोट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं. आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माननीय

उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाक़ात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया. मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा.'

बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह की मुलाकात पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व में है. इसलिए यह तिनके तिनके को जोड़कर माहौल बनाना चाहते हैं. उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात से जाहिर है कि यह लोग डरे हुए हैं. इनको इस बात का डर है बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन खो चुके हैं. 20 साल से बिहार की जनता खटारा और नाकारा सरकार से मुक्ति चाहती है. इसलिए एनडीए के खेमे में बेचैनी है.

दूसरी ओर, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा अपनी प्रत्याशित हार देखते हुए पूरी तरीके से बैकफुट पर है. बीजेपी लगातार अतिथि कलाकारों को आमंत्रित करने में लगी हुई है और थोड़ा-थोड़ा करके प्रलोभन देकर आमंत्रित कर रही है. ऐसे में पवन सिंह हों या अन्य कलाकार, बिहार में बस झमकाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनका जमीन पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार की आम जनता जागृत हो चुकी है और इस बार एनडीए के शासन को बिहार से उखार फेंकेगी.