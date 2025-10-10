Jyoti Singh News: जन सुराज की टिकट पर चुनाव लडेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पीके से आज हो सकती है मुलाकात

Jyoti Singh Will Contest Bihar Chunav 2025: भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में हैं. ज्योति सिंह ने हाल ही में पवन सिंह पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं. अब ज्योति सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ज्योति सिंह जन सुराज की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं. वे आज जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात कर सकती हैं. आज दोपहर 2 बजे शेखपुरा हाउस में ज्योति सिंह की प्रशांत किशोर से मुलाकात हो सकती है. वहीं पवन सिंह ने पहले ही दावा किया था कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं और विधायक बनने के लिए उन पर इतने सारे आरोप लगा रही हैं.

खबर अपडेट हो रही है...