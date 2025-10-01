Advertisement
Bihar Chunav 2025: केवल शाहाबाद में ही नहीं, पूरे बिहार में भाजपा और NDA के पक्ष में माहौल बनाएंगे पवन सिंह

Pawan Singh Effect In NDA: बिहार का शाहाबाद क्षेत्र जिसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर शामिल हैं, पिछले दो चुनाव में एनडीए के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित होते आया है. इसके बाद से बीजेपी इस क्षेत्र पर काफी मेहनत कर रही थी. इसी कड़ी में पार्टी को अब पवन सिंह की वापसी कराकर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है.

Pawan Singh Effect In NDA: भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े का यह कहना कि पवन सिंह भाजपा में थे और भाजपा में ही रहेंगे, के कई मायने हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा से निलंबित चल रहे पवन सिंह अब पार्टी में हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. लोकसभा चुनाव, 2024 के दौरान भाजपा ने पहली ही लिस्ट में पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से उतारा था, लेकिन बंगाली महिलाओं को लेकर गाए गए उनके गानों की वजह से उन्होंने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया था. उसके बाद पवन सिंह बिहार में किसी सीट से उम्मीदवारी चाह रहे थे, जो संभव नहीं हो सका और उसके बाद वे काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए थे. 

पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने के बाद न केवल काराकाट, बल्कि आसपास के कई जिलों में एनडीए के समीकरण खराब होते चले गए. पवन सिंह के कारण ही काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ हार ही नहीं मिली, बल्कि वह 3 नंबर पर चले गए थे. वहीं कुशवाहा वोटरों ने इसका बदला आरा और औरंगाबाद में बीजेपी के राजपूत प्रत्याशियों को हराकर लिया. लोकसभा चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के जरिए दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन मोदी सरकार में जगह नहीं पा सके. वह इस बात की खीझ आए दिन वे जताते रहते हैं. अब जबकि पवन सिंह भाजपा में वापस आ गए हैं तो एनडीए को एक स्टार प्रचारक मिल गया है. न केवल शाहाबाद के इलाके में, बल्कि पूरे बिहार में पवन सिंह के करिश्मे को भाजपा और एनडीए अपने पक्ष में भुना सकते हैं.

राजपूत नेताओं-वोटरों की नाराजगी दूर होगी

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पूरी तरह से बागी हो चुके हैं और खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं. उन्होंने हाल ही में पार्टी पर राजपूत समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं ने उनके साथ भीतरघात किया, जिसकी वजह से वह चुनाव हार गए थे. उन्होंने बीजेपी पर राज्य और केंद्र दोनों जगह राजपूतों का प्रतिनिधित्व घटाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि कैसे कुड़मिया और औरंगाबाद जैसी सीटें हाथ से निकल गईं, क्योंकि पार्टी ने राजपूतों की अनदेखी की. इससे पहले सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के नाराज होने की खबरें सामने आई थीं. दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मुलाकात की थी. रूडी ने इस चुनाव में बीजेपी के ही पूर्व सांसद संजीव बालियान को हराया था. विपक्ष की तरफ से रूडी की जीत को अपनी जीत बताते हुए दावा किया था कि बालियान का समर्थन अमित शाह कर रहे थे और वह चुनाव हार गए.

बिहार में राजपूत वोटों की ताकत

बिहार में हुए जातिगत सर्वे के मुताबिक, प्रदेश में राजपूत की आबादी 3.45 फीसदी है. सवर्णों में ब्राह्मणों के बाद राजपूत समाज ही नंबर दो पर है. ब्राह्मणों की आबादी भले ही राजपूतों से ज्यादा हो, लेकिन राजनीतिक भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम रही है. प्रदेश की राजनीति में राजपूत पॉलिटिक्स हमेशा से ही अपर कास्ट में सबसे मजबूत रही है, सबसे ज्यादा विधायक और सांसद इसी जाति के होते रहे हैं और वर्तमान समय में भी हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 राजपूतों को टिकट दिया, जिनमें से 15 जीते. जेडीयू के 7 राजपूत प्रत्याशियों में से 2 ही जीत सके थे. इसी तरह से 2 वीआईपी के टिकट पर विधायक बने थे. इस तरह एनडीए के 29 टिकट में से 19 राजपूत विधानसभा पहुंचे थे. जबकि महागठबंधन ने आरजेडी ने 8 राजपूतों को टिकट दिया, जिनमें से 7 उम्मीदवारों को जीत मिली तो कांग्रेस के 10 में से एक राजपूत को ही जीत मिल सकी थी. इसके अलावा एक निर्दलीय राजपूत प्रत्याशी जीता था. वीआईपी के दोनों राजपूत विधायकों ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी. इस तरह से बीजेपी में राजपूत विधायकों की संख्या 17 हो गई थी.

;