जीत के बाद NDA खेमे में जश्न का माहौल, अशोक चौधरी ने कहा- जनता विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है'

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में NDA ने शानदार जीत हासिल की. अशोक चौधरी ने कहा कि यह जीत केवल एक राजनीतिक दल की सफलता नहीं, बल्कि पूरे NDA परिवार की सामूहिक मेहनत और एकजुटता की देन है.
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में शानदार जीत के बाद पूरे एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है. प्रदेश के मंत्री अशोक चौधरी ने इस जनादेश को जनता के भरोसे और नेतृत्व की मजबूती का परिणाम बताया है. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर भरोसा जताकर एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे शांति, स्थिरता और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं.
अशोक चौधरी ने कहा कि यह जीत केवल एक राजनीतिक दल की सफलता नहीं, बल्कि पूरे एनडीए परिवार की सामूहिक मेहनत और एकजुटता का परिणाम है. उन्होंने खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत से साबित होता है कि जनता विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है और नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल में अभी गहरा विश्वास रखती है.
इस बीच एलजेपी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने भी एनडीए की जीत को जनता के विश्वास की बड़ी मुहर बताया. उन्होंने कहा कि बिहार ने एक बार फिर जातीय और नकारात्मक राजनीति को नकारते हुए विकास, रोजगार और स्थिर सरकार के पक्ष में वोट किया है. शांभवी चौधरी ने कहा, 'यह जीत बहुत बड़ी है. एनडीए के संपूर्ण नेतृत्व ने विकास के मुद्दों पर वोट मांगे और जनता ने जंगलराज और गुंडाराज को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि बिहार का वर्तमान और भविष्य एनडीए की सरकार के हवाले ही सुरक्षित है.' उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने यह दिखा दिया है कि वे बदलाव और विकास को ही असली मुद्दा मानते हैं. उन्होंने जनादेश को युवाओं, महिलाओं और गरीबों के भरोसे का प्रतीक बताया.
