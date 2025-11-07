Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2992914
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

विकास के लिए एकजुट होकर वोट कर रही बिहार की जनता: मंत्री अशोक चौधरी

Bihar Chunav 2025: बिहार के पहले चरण के मतदान हो चुके है. बड़ी संख्या में लोगों ने पहले चरण के मतदान में भाग लिया. इसी बीच सभी नेता अपने पार्टियों के गुण गाते नजर आ रहे है और विपक्ष पर कटाक्ष करते नजर आ रहे है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:18 PM IST

Trending Photos

विकास के लिए एकजुट होकर वोट कर रही बिहार की जनता: मंत्री अशोक चौधरी
विकास के लिए एकजुट होकर वोट कर रही बिहार की जनता: मंत्री अशोक चौधरी

Bihar Chunav 2025: बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि पूरा बिहार उनका परिवार है और इसी भावना के साथ राज्य में न्याय के साथ विकास की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब हर घर में बिजली पहुंच रही है चाहे उसने हमें वोट दिया हो या नहीं. विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, यही न्याय के साथ विकास का असली मतलब है.

मंत्री ने बताया कि आज राज्य के गांव-गांव में सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं. हर घर नल का जल योजना के तहत लोगों को अब घर बैठे स्वच्छ पानी मिल रहा है. पहले जिस पानी के लिए महिलाओं को मीलों दूर चलना पड़ता था, अब वही पानी उनके नलों से बह रहा है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने स्वच्छता को लेकर भी बड़ा अभियान चलाया है. 'हर घर में शौचालय बनवाए जा रहे हैं ताकि किसी को खुले में शौच के लिए न जाना पड़े. साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है ताकि गलियों में पानी जमा न हो और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.'

मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बुनियादी सुविधाएं देना नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके को आत्मनिर्भर बनाना है. मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, 'जात-पात से ऊपर उठकर बिहार की जनता एकजुट होकर विकास के लिए वोट कर रही है. कब तक कोई जाति के आधार पर वोट देगा? सूरज, नदियां और जमीन जात-पात में भेदभाव नहीं करतीं, सबका पोषण समान रूप से करती हैं. अगर प्रकृति जात-पात नहीं करती तो हम क्यों करें? जनता यह बात अच्छी तरह समझ चुकी है.'

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि पहले बिहार में विकास की बातें केवल कागजों पर होती थीं, लेकिन अब लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि बदलाव हुआ है. बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में सुधार हुआ है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Vidhansabha Chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
नीतीश के पहले के 3 चुनाव और बाद के 3 चुनाव: बढ़े मतदान % को लेकर हम क्या मानें
bihar chunav 2025
"महिलाओं ने दिल से दिया नीतीश को समर्थन", एनडीए की बड़ी जीत तय! बोले रामदास आठवले
PM Modi
पीएम मोदी का तीखा हमला, बोले- जंगलराज वालों का प्लान मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में
bihar chunav 2025
अनुभवहीन तेजस्वी यादव सपने देखते रहें, एनडीए ही सरकार बनाएगी: जीतन राम मांझी
do you know
कब बनी RJD, कैसे उभरे लालू यादव? जानिए बिहार की राजनीति के अनसुने किस्से
bihar chunav 2025
RJD ने पूर्व विधायक समेत 3 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता, छह साल के लिए निकाला
bihar chunav 2025
लालटेन बेचकर अंधेरा फैलाने वाले आए तो लौट आएगा जंगलराज: योगी आदित्यनाथ
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
असम मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते हैं, जंगलराज नहीं रोजगार की बात करें: पप्पू यादव
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
'वंदे मातरम' कांग्रेस का गीत, भाजपा का इससे कोई मतलब नहीं: राजीव शुक्ला
bihar chunav 2025
“आस्था का मजाक नहीं चलेगा”, निरहुआ ने खेसारी पर साधा निशाना