Phulwari Sharif Vidhan Sabha Seat: फुलवारी शरीफ का कौन बनेगा विधायक, देखें क्या कहते हैं जातीय और सियासी समीकरण?


Phulwari Sharif Vidhan Sabha Chunav: फुलवारीशरीफ विधानसभा सीट बिहार के पटना जिले का हिस्सा है. यहां अब तक कुल 12 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं. जिसमें से सबसे ज्यादा चार बार राजद, तीन बार कांग्रेस और दो बार जेडीयू के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है. पिछले चुनाव में CPIML का खाता खुला. CPIML के गोपाल रविदास ने जेडीयू अरुण मांझी को हराया था.




Phulwari Sharif Assembly Seat Profile: बिहार की फुलवारी शरीफ विधानसभा सीट पटना जिला और पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत आती है. यह विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. इस क्षेत्र फुलवारी और पुनपुन दो ब्लॉकों में बंटा हुआ है. पुनपुन ब्लॉक हिंदू बाहुल्य है, जबकि फुलवारी में मुस्लिम आबादी ज्यादा है. इतिहासकारों के मुताबिक, यह क्षेत्र मगध का हिस्सा रहा है और मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य के बाद मुस्लिम शासकों के अधीन रहा. इस क्षेत्र में स्थित खानकाह मुजीबिया, शीश महल, शाही संगत मस्जिद और इमारत सरिया जैसी इमारते इस्लामी शिक्षा और सूफी परंपरा की निशानियां बयां करती हैं. 

चुनावी इतिहास

फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया था. तब जनता पार्टी के रामप्रीत पासवान ने यहां से जीत का खाता खोला था, लेकिन उसके बाद लगातार तीन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संजीव प्रसाद टोनी ने जीत का परचम लहराया. 1995 के चुनाव में इस सीट पर श्याम रजक ने जीत दर्ज कर जनता दल का खाता खोला. इसके बाद श्याम रजक 2010 और 2015 में जेडीयू की टिकट पर विधायक चुने गए और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे. 2020 में CPIML  के गोपाल रविदास ने जेडीयू के अरुण मांझी को हराकर इस सीट पर अपना कब्जा जमाया. लोकसभा की बात की जाए तो वर्तमान में यहां राजद का सांसद है. 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने यहां से लालू यादव के हनुमान रहे बीजेपी के रामकृपाल यादव को बड़े अंतर से हराया था. 

ये भी पढ़ें- यादवों का किला है बख्तियारपुर, जातीय समीकरण साधकर RJD को कड़ी टक्कर देता है NDA

जातीय समीकरण

फुलवारी शरीफ मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र कहा जाता है. फुलवारी शरीफ में मुसलमानों की 53% आबादी है तो वही हिंदू समुदाय की आबादी 47% के करीब है. यहां प्रमुख जातीय समूह में रविदास यादव मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं. यहां अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में है. इस सीट पर राजद और जेडीयू का प्रभाव रहा है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के गोपाल रविदास ने जेडीयू के अरुण मांझी को हराकर नई राजनीतिक स्थिति बनाई है. इस विधानसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं की संख्या   3 लाख 64 हजार 209 है. जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 92 हजार 496 है. वहीं 1 लाख 71 हजार 701  महिला मतदाता हैं. थर्ड जेंडर वोटर की संख्या 12 है.


