बिहार का एक-एक युवा अपने पांव पर खड़ा होगा, सरकार लाएगी नया रोजगार: पीयूष गोयल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2918321
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार का एक-एक युवा अपने पांव पर खड़ा होगा, सरकार लाएगी नया रोजगार: पीयूष गोयल

Bihar News: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार आइडिया फेस्टिवल में कहा कि डबल इंजन की सरकार से प्रदेश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है.  साथ ही सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी योजनाओं से गरीबों को बेहतर जीवन देने की दिशा में काम कर रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:46 PM IST

Trending Photos

पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री
पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री

Bihar News: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है. उन्‍होंने गुरुवार को पटना में उद्योग विभाग की तरफ से आयोजित बिहार आइडिया फेस्टिवल में शिरकत की. इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष ने केंद्र सरकार और राज्‍य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. साथ ही राज्य के निरंतर विकास पर खुशी जताई. कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार की प्रगति और युवाओं की उद्यमशीलता को देखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. बिहार में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को एक उज्ज्वल भविष्य देने का कर्मठ काम हो रहा है. प्रदेश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है. चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नई सड़कें, हाईवे या रेलवे का विस्तार हो, हर क्षेत्र में प्रदेश का विकास हो रहा है.

उन्‍होंने कहा कि सरकार गरीबों को गरीबी से निकालकर एक अच्छे जीवन की तरफ ले जाने का काम कर रही है. सरकार गांवों में मुफ्त घर, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त शिक्षा, घर-घर बिजली, घर-घर डिजिटल कनेक्टिविटी और घर-घर पानी पहुंचा रही है. 

ये भी पढ़ें: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विपक्ष पर हमला, कहा- जनता ही असली मालिक

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की विरासत सबको प्रेरित करती है, उसी प्रकार से बिहार का एक-एक युवा उद्यमी बनेगा. वह अपने पांव पर खड़ा होगा, सरकार नए रोजगार का सृजन करेगी. नए प्रयोग नवाचार के साथ अपने आप को जोड़ा जाएगा. मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार जो प्रगति और विकास देख रहा है, महसूस कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है, जनता उससे खुश है.

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के विकास को देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक विजय मिलेगी. पीयूष गोयल ने बिहार को चार इंडस्ट्रियल पार्क देने के सवाल पर कहा कि पीएम मोदी एक नई इंडस्ट्रियल पार्क की नीति लाने वाले हैं. मुझे विश्वास है बिहार में कम से कम चार इंडस्ट्रियल पार्क हो सकते हैं. इसकी संख्‍या चार से ज्यादा भी हो सकती है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Piyush Goyal

Trending news

Piyush Goyal
बिहार का एक-एक युवा अपने पांव पर खड़ा होगा, सरकार लाएगी नया रोजगार: पीयूष गोयल
Bihar News
भागलपुर में पीएम सूर्यघर योजना से लोगों को मिल रहा लाभ, बिजली बिल में आया बदलाव
Bihar News
भागलपुर में पीएम सूर्यघर योजना से लोगों को मिल रहा लाभ, बिजली बिल में आया बदलाव
Hemant Soren
सीएम ने कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले-बेहतर नागरिक सुविधा देना प्राथमिकता
Jharkhand news
सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन
bihar chunav 2025
कांग्रेस का 'कल, आज और कल' वाला फॉर्मूला, गश खा जाएंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव!
patna news
नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं: तेजस्वी यादव
Bhojpuri news
अरविंद अकेला कल्लू ने लिया मां शीतला का आशीर्वाद, अदलपुरा में की खास पूजा-अर्चना
Khesari Lal Yadav
'सोचनी की फेर याद दिला दी', PM को लेकर खेसारी ने आखिर ऐसा क्या पोस्ट किया मचा बवाल?
bihar flood
गंगा का जलस्तर बढ़ने से बेगूसराय के कई इलाको में बाढ़ का कहर, लोगों में दहशत
;