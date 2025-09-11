बिहार का एक-एक युवा अपने पांव पर खड़ा होगा, सरकार लाएगी नया रोजगार: पीयूष गोयल

Bihar News: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है. उन्‍होंने गुरुवार को पटना में उद्योग विभाग की तरफ से आयोजित बिहार आइडिया फेस्टिवल में शिरकत की. इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष ने केंद्र सरकार और राज्‍य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. साथ ही राज्य के निरंतर विकास पर खुशी जताई. कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार की प्रगति और युवाओं की उद्यमशीलता को देखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. बिहार में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को एक उज्ज्वल भविष्य देने का कर्मठ काम हो रहा है. प्रदेश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है. चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नई सड़कें, हाईवे या रेलवे का विस्तार हो, हर क्षेत्र में प्रदेश का विकास हो रहा है.

उन्‍होंने कहा कि सरकार गरीबों को गरीबी से निकालकर एक अच्छे जीवन की तरफ ले जाने का काम कर रही है. सरकार गांवों में मुफ्त घर, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त शिक्षा, घर-घर बिजली, घर-घर डिजिटल कनेक्टिविटी और घर-घर पानी पहुंचा रही है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की विरासत सबको प्रेरित करती है, उसी प्रकार से बिहार का एक-एक युवा उद्यमी बनेगा. वह अपने पांव पर खड़ा होगा, सरकार नए रोजगार का सृजन करेगी. नए प्रयोग नवाचार के साथ अपने आप को जोड़ा जाएगा. मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार जो प्रगति और विकास देख रहा है, महसूस कर रहा है, उसका लाभ ले रहा है, जनता उससे खुश है.

उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के विकास को देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक विजय मिलेगी. पीयूष गोयल ने बिहार को चार इंडस्ट्रियल पार्क देने के सवाल पर कहा कि पीएम मोदी एक नई इंडस्ट्रियल पार्क की नीति लाने वाले हैं. मुझे विश्वास है बिहार में कम से कम चार इंडस्ट्रियल पार्क हो सकते हैं. इसकी संख्‍या चार से ज्यादा भी हो सकती है.

इनपुट: आईएएनएस

