PK Factor: जन सुराज अगर वोट-कटवा तो NDA या महागठबंधन में किसका गेम बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर?

PK Factor: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जनता के सामने एक और पार्टी को वोट करने मौका मिलेगा. यह नई-नवेली पार्टी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की 'जन सुराज' है. बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में कूदने से पहले जन सुराज के पास सिर्फ उपचुनाव का अनुभव है. बीते उपचुनावों में जन सुराज ने भले ही कोई सफलता हासिल ना की हो, लेकिन उसकी वजह से राजद को अपने गढ़ में हार का सामना करना पड़ा था. इसी वजह से महागठबंधन अब जन सुराज को वोट-कटवा पार्टी कहता है. वहीं एनडीए भी जन सुराज से काफी सतर्क है. अब तो पीके खुद भी अपनी पार्टी को वोट कटवा स्वीकार करने लगे हैं. Zee Media के कॉन्क्लेव में प्रशांत किशोर ने साफ कहा था कि हम राजद का भी वोट काटेंगे और भाजपा का भी. अब सवाल ये है कि पीके आखिर किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे?

पीके जहां बिहार के मुसलमानों को आकर्षित कर रहे हैं. वहीं महिला वोटरों पर भी उनकी खास नजर है. वह अपनी हर जनसभा में जनता से अब जातीवाद से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने की अपील करते हैं. पीके का आरोप है कि राजद ने बिहार के मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है. उनका कहना है कि मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर राजद ने उनका वोट लिया और कोई काम नहीं किया. पीके अब मुसलमानों से राजद का पिछलग्गू नहीं बनने की अपील कर रहे हैं. वहीं नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर यानी महिला वोट बैंक पर भी पीके की नजर टिकी हुई है. उनकी जनसभाओं में उमड़ती भीड़ दिग्गजों को डराने के लिए काफी है. इस चुनाव में जन सुराज को कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल पर Zee Media के कॉन्क्लेव में पीके साफ कहा कि अर्श पर या फर्श पर.

ये भी पढ़ें- 'महागठबंधन में शामिल करो...', लालू को खत पर खत लिखकर अपनी खता पूछ रहे ओवैसी

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि या तो उनकी पार्टी 150 सीटों के ऊपर सीटें पाएगी या फिर 10 से कम. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी इस चुनाव में राजद और भाजपा दोनों के वोट काटेगी. जन सुराज के अभी तक के सियासी सफर को देखें तो उसे सिर्फ शिकस्त ही मिली है. पीके को पहली हार का सामना उपचुनाव में करना पड़ा था. दूसरी शिकस्त तिरहुत (स्नातक) क्षेत्र के उपचुनाव में मिली थी. तीसरी हार पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में मिली. इन चुनावों में जन सुराज को जो वोट मिले, उससे जन सुराज की उपस्थिति कमजोर भी नहीं कही जा सकती है. उपचुनावों में उसे 10 प्रतिशत से कुछ अधिक मत मिले थे. इतना वोट कम नहीं होता, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से मात्र 0.3 प्रतिशत वोट कम मिलने से महागठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ा था. उपचुनावों में जन सुराज के कारण ही चारों सीटें एनडीए के खाते में चली गई थीं. अब आगे क्या होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!