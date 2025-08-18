PK Factor: अरविंद केजरीवाल ने 2013 में जो करिश्मा दिल्ली में किया था, क्या 2025 में प्रशांत किशोर बिहार में वो कर पाएंगे?

PK Factor: आम तौर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और बिहार में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant KIshor) की तुलना की जाती है. दोनों के बीच यह भी तुलना की जाती है कि दोनों अलग-अलग फील्ड से थे और बाद में राजनीति में आए और छा गए. हालांकि प्रशांत किशोर अभी छाए हैं कि नहीं, इसका फैसला जनता की अदालत में होना है. फिर भी पिछले तीन साल से बिहार की राजनीति को अगर किसी ने सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वो हैं प्रशांत किशोर. पार्टी बनाने से पहले दो साल तक पदयात्रा और पार्टी बनाने के बाद भी यात्रा अनवरत जारी है. एक-एक जिले को प्रशांत किशोर ने नाप दिया है और अब एक-एक तहसील नापने की कवायद हो रही है. अब सवाल उठता है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कुछ कमाल कर पाएंगे? क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह प्रशांत किशोर लड़ाई को तिकोना बनाते हुए त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बिहार को ला पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर इतनी सीटें ला पाएंगे, जिससे बिना उनकी पार्टी के समर्थन के किसी की सरकार ही ना बने? अरविंद केजरीवाल से तुलना में प्रशांत किशोर के लिए अब इस बड़ी कसौटी पर खरा उतरना बाकी है.

प्रशांत किशोर की अरविंद केजरीवाल से तुलना में कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत इस बात की है कि बिहार और दिल्ली की राजनीति में फर्क है. बिहार दिल्ली नहीं है और न ही दिल्ली बिहार. दिल्ली की राजनीति शहरी मतदाताओं को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं पर तय होती है तो बिहार खांटी, ठेठ और शुद्ध देसी राजनीति की जमीन है. यहां जाति और जातीयता ही राजनीति का आधार बिंदु हैं. जितनी जातियां हैं, उतने ही नेता. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के उदय से पहले दो दलों के बीच सत्ता आती-जाती रहती थी, लेकिन बिहार में पिछले 35 साल से केवल दो लोगों की सरकार चल रही है.

पहले 15 साल लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकारें चलीं और फिर बाद के 20 साल केवल और केवल नीतीश कुमार की सरकार चल रही है. आलम यह है कि नीतीश कुमार इस कार्यकाल में ही तीन बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. इससे पहले वाले कार्यकाल में वे दो बार मुख्यमंत्री बने थे. इस तरह दो कार्यकाल में ही नीतीश कुमार 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. औसत निकालें तो हर 2 साल में एक बार वे पद और गोपनीयता की सौगंध लेते हैं और फिर निर्बाध गति से अपनी सरकार चलाते हैं.

इतना ही नहीं, उनकी सरकार को बहुमत हासिल होगा या नहीं, इसके लिए उनसे ज्यादा बेचैन कभी भाजपा तो कभी राजद रहते हैं. हालांकि नीतीश कुमार इसके लिए मुतमईन रहते हैं कि दोनों में से कोई एक उनके लिए बहुमत का इंतजाम कर ही देगा. अब बताइए, गंवई राजनीति की इससे बड़ी झलक क्या हो सकती है. पूरे बिहार में एक पंचायत नहीं होगा, जहां पांच साल में मुखिया ने तीन बार शपथ लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यह करिश्मा कर दिखाया.

अब बताइए, जहां इतना शुद्ध देसी राजनीति चल रही हो, वहां दिल्ली वाली शहरी राजनीति कहां फिट बैठती है. हालांकि प्रशांत किशोर अपने चुनाव अभियान को देसी बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं. वे जहां जा रहे हैं, वहां की स्थानीय बोली को अंगीकार कर रहे हैं और ठेठनुमा भाषण दे रहे हैं. अकसर उनके निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव रहते हैं. राजद और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव को वे नौंवी फेल कहकर उपहास उड़ाते हैं.

बिहार के पिछड़ेपन के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार मानते हैं. बिहार में जब कोई ट्रेन चलती है तो वह कहते हैं कि यह मजदूरों को बाहर भेजने के लिए चलाई गई है, ताकि बिहार से पलायन तेजी से हो. अगर कोई ट्रेन गुजरात के लिए चलती है तो प्रशांत किशोर ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं. वे पीएम मोदी से पूछते हैं, बिहार से मजदूरों को ले जाने के लिए ट्रेन चलाई जाती है. गुजरात से मजदूरों को बिहार लाने के लिए ट्रेन क्यों नहीं चलाई जाती. उनकी ये ठेठ बातें लोगों को ताली बजाने पर मजबूर करती हैं.

प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के सभी लोगों को लालू प्रसाद यादव की तरह होना चाहिए. इस पर एकबारगी लोग चकित रह जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब वे कहते हैं कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव अपने नौंवी फेल बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं, उसी तरह अगर आप भी अपने बच्चों के लिए सोचने लगे तो बिहार तरक्की के रास्ते पर चल निकलेगा. उनकी ये बातें लोग आसानी से समझ जाते हैं और जोश से भर जाते हैं.

दरअसल, प्रशांत किशोर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कठिन पिच पर राजनीति कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली में पानी और बिजली बिल माफ करने का नारा दिया था, उस तरह प्रशांत किशोर ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला है. हां, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में शराबबंदी कानून खत्म करने का वादा जरूर किया है. प्रशांत किशोर का कहना है कि शराबबंदी कानून से बिहार की सरकार को 20,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है, उससे कई लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है.

प्रशांत किशोर के साथ प्लस प्वाइंट यह है कि वे पहले राजनेताओं को गाइड करते थे कि कैसे चुनावों में जीत हासिल करनी है, लेकिन इस बार वे खुद मैदान में हैं. इस बार पीके किसी को सिखाएंगे नहीं, खुद अपनी सीख को अमल में कैसे लाएंगे, इसकी अग्निपरीक्षा प्रशांत किशोर को देनी होगी. अभी तक की बात करें तो प्रशांत किशोर की सफलता यही है कि आम लोगों में उनकी चर्चा हो रही है. लोगों तक वे पहुंच गए हैं. इसी आम लोगों तक की पहुंच को अगर प्रभावित करने में सफल रहे तो राजनीति में वे मुकाम हासिल करेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होनी चाहिए.