फेहरिस्त लंबी है! पीएम मोदी के 12 साल के शासनकाल में बिहार को क्या-क्या मिला?

लखपति दीदी, ड्रोन दीदी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं. बिहार की जीविका दीदी योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक आजादी मिली है. हाल ही में जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जोड़ा गया है, जिसमें प्राथमिक रूप से उनको 10 हजार रुपये मिले और जिन लोगों ने इस पैसे से अपने बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाया, अब उनको 1 लाख 90 हजार रुपये की राशि दी जानी है.