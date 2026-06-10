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फेहरिस्त लंबी है! पीएम मोदी के 12 साल के शासनकाल में बिहार को क्या-क्या मिला?

पीएम मोदी के शासनकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे अधिक बार शपथ ली है. इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से नीतीश कुमार को सबसे अधिक फायदा हुआ है.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 10, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:20 PM IST
फेहरिस्त लंबी है! पीएम मोदी के 12 साल के शासनकाल में बिहार को क्या-क्या मिला?
Image Credit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज केंद्र की सत्तामें 12 साल हो गए हैं.(Image:AI)

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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