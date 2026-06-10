फेहरिस्त लंबी है! पीएम मोदी के 12 साल के शासनकाल में बिहार को क्या-क्या मिला?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में 12 साल पूरे कर लिए हैं. पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी पहले पीएम हैं, जो लगातार 12 सालों से शासन में हैं और जीत का प्रतिशत बढ़ाते जा रहे हैं. इस 12 साल की अवधि में बिहार को क्या मिला, यह सवाल तो बनता है. तो आइए, जानते हैं कि पीएम मोदी के शासन में बिहार को क्या मिला?
आधारभूत सुविधाएं
हाल के सालों में बिहार की परिवहन कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए जहां एक्सप्रेसवे और हाइवे पर काम हो रहे हैं, पुलों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं एयर और रेल कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जा रहा है.
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर गंगा नदी पर नया पुल बना है, जो मोकामा और बेगुसराय को जोड़ रहा है. इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर तक कम हो गई है.
आमस दरभंगा के रूप में बिहार को पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिला है. जल्द ही इसके चालू होने की संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना बेतिया फोरलेन और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से बिहार की सूरत बदलने की तैयारी है.
रेलवे की बात करें तो पटना रांची, पटना हावड़ा, पाटलिपुत्र गोरखपुर जैसी आधुनिक वंदे भारत ट्रेन बिहार को मिली हैं. बिहार के अधिकांश रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है.
दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट से विमानें उड़ान भर रही हैं. किशनगंज में भी एयरपोर्ट पर काम चल रहा है. रक्सौल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को भी मंजूरी मिल गई है. पटना में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ हो चुका है.
स्वास्थ्य सेवा
बिहार में जहां पहले इलाज की सुविधा न के बराबर थी, वहां अब आधुनिक अस्पताल खुलने लगे हैं. हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर सरकार काम कर रही है. पटना में एम्स चालू हो चुका है और दरभंगा में इस पर काम चल रहा है.
राज्य में कई जगहों पर जन औषधि केंद्र खोले गए हैं. इसके माध्यम से लोगों को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं. आयुष्मान भारत योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं. इसके तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है.
महिला सशक्तीकरण
लखपति दीदी, ड्रोन दीदी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं. बिहार की जीविका दीदी योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक आजादी मिली है. हाल ही में जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जोड़ा गया है, जिसमें प्राथमिक रूप से उनको 10 हजार रुपये मिले और जिन लोगों ने इस पैसे से अपने बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाया, अब उनको 1 लाख 90 हजार रुपये की राशि दी जानी है.
प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल और उज्ज्वला योजना
बिहार के लाखों लोगों को पक्के मकान की सुविधा मिली है. इसके साथ ही जल जीवन मिशन और हर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने का काम किया गया है. इससे दूषित जल से होने वाली बीमारियों में कमी आई है. साथ ही उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाएं भी अब रसोई गैस पर खाना पका रही हैं और उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
12 साल पहले बिहार की बड़ी जनसंख्या बैंकों का मुंह तक नहीं देखी थी, लेकिन अब उनका अपना बैंक अकाउंट है, जिसमें से वे ट्रांजैक्शन करते हैं. पैसे जमा करते हैं और निकालते भी हैं. मोदी सरकार आने के बाद बैंकिंग गांव गांव ही नहीं, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच गई.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ यह हुआ कि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में जाने लगा, जिससे बिचौलियों का काम बंद हो गया. आज पीएम किसान निधि, बाढ़ राहत, डीजल अनुदान, स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ सीधे अकाउंट में आ रहा है. इसमें से किसी को कमीशन देने का झंझट नहीं है.