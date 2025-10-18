Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2966886
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार में NDA को जीत दिलाएंगे पीएम मोदी के 'पांच प्यारे', समझिए B+J+L+H+R का सियासी साइंस

Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है. वहीं, एनडीए पूरी तरह से चुनावी मोड़ में है. एनडीए नेताओं का कहना है कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार की वापसी होगी, क्योंकि पीएम मोदी के 'पांच प्यारे' अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 18, 2025, 01:48 PM IST

Trending Photos

मोदी के बिहार में पांच प्यारे (File Photo)
मोदी के बिहार में पांच प्यारे (File Photo)

Bihar Chunav 2025: बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) एक मजबूत गठबंधन है, जिसका नेतृत्व केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं. राज्य में एनडीए (NDA) में वर्तमान में 5 प्रमुख राजनीतिक दल शामिल हैं, जिन्हें गठबंधन की ताकत माना जाता है. इन पांच दलों को राजनीतिक गलियारों में पीएम मोदी के 'पांच प्यारे' के तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि एनडीए यानी इसमें शामिल पांच दल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे. चलिए जानते हैं पीएम मोदी के 'पांच प्यारे' के बारे में और B+J+L+H+R का फुल फॉर्म क्या है? 

ये हैं मोदी के 'पांच प्यारे'
दरअसल, हम बात कर रहे हैं बिहार एनडीए में शामिल पांचों दलों को बारे में, जो पीएम मोदी के 'पांच प्यारे' कहे जा रहे है. जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल (यूनाइटेड) (JDU), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (LJP-R), हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) हैं.

B+J+L+H+R का फुल फॉर्म क्या है?

Add Zee News as a Preferred Source

B+ का मतलब BJP यानी भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है.

J+ का अर्थ JDU यानी जनता दल (यूनाइटेड). यह पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में है. जो एनडीए का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है.

L+ का मतलब LJP-R यानी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास). यह दल चिराग पासवान के नेतृत्व में है, जिसने साल 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था.

H+ का अर्थ HAM यानी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर). हम का का नेतृत्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी करते हैं, जो वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री हैं.

R+ का मतलब यानी RLM यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा. इस दल की अगुवाई राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा करते हैं. 

​यह भी पढ़ें: पहले चरण का नामांकन खत्म होते ही BJP को लगा बड़ा झटका, बृज किशोर बिंद RJD में शामिल

एनडीए में पांचों दलों की भूमिका अहम
ये पांच दल बिहार विधानसभा चुनाव में आपसी समझौते के तहत मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जिनका लक्ष्य बिहार में एक मजबूत और एकजुट सरकार बनाना है. इन सभी दलों का साथ आना राज्य में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने में महत्वपूर्ण माना जाता है.

यह भी पढ़ें: 'RJD पर पेशा#@# कर दूंगा, कसम खाता हूं वापस नहीं आऊंगा', पप्पू खान का दिखा बागी तेवर

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Amritsar Garib Rath Express
सुबह आंख खुली और ट्रेन में दिखी भीषण आग, गरीब रथ एक्सप्रेस से कूदकर बचाई जान
Supaul News
Supaul:रात के 12 बजे रहे थे तभी अचानक बोलेरो नदी में जा गिरी, मां-बाप और बेटी की मौत
bihar chunav 2025
तेजस्वी की राह में रोड़ा बने तेज प्रताप!राघोपुर से छोटे भाई के खिलाफ उतारा प्रत्याशी
bihar chunav 2025
पहले चरण का नामांकन खत्म होते ही BJP को लगा बड़ा झटका, बृज किशोर बिंद RJD में शामिल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: AAP ने जारी की 50 उम्मीदवारों की तीसरी सूची, देखिए पूरी लिस्ट
bihar chunav 2025
भाकपा-माले ने जारी की 20 उम्मीदवारों की सूची, जानें पार्टी ने किसे कहां से दिया टिकट
bihar chunav 2025
Bihar: 21 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत, मुजफ्फरपुर से CM नीतीश भरेंगे हुंकार
bihar chunav 2025
जेल जाने का खतरा टला, अब विधानसभा का रास्ता! देवा गुप्ता को RJD का टिकट
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: चिराग पासवान ने की अमित शाह से मुलाकात, चुनाव की तैयारियों और NDA गठबंधन की रणनीति पर चर्चा
bihar chunav 2025
'RJD पर पेशा#@# कर दूंगा, कसम खाता हूं वापस नहीं आऊंगा', पप्पू खान का दिखा बागी तेवर