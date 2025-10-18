बिहार में NDA को जीत दिलाएंगे पीएम मोदी के 'पांच प्यारे', समझिए B+J+L+H+R का सियासी साइंस

Bihar Chunav 2025: बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) एक मजबूत गठबंधन है, जिसका नेतृत्व केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं. राज्य में एनडीए (NDA) में वर्तमान में 5 प्रमुख राजनीतिक दल शामिल हैं, जिन्हें गठबंधन की ताकत माना जाता है. इन पांच दलों को राजनीतिक गलियारों में पीएम मोदी के 'पांच प्यारे' के तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि एनडीए यानी इसमें शामिल पांच दल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे. चलिए जानते हैं पीएम मोदी के 'पांच प्यारे' के बारे में और B+J+L+H+R का फुल फॉर्म क्या है?

ये हैं मोदी के 'पांच प्यारे'

दरअसल, हम बात कर रहे हैं बिहार एनडीए में शामिल पांचों दलों को बारे में, जो पीएम मोदी के 'पांच प्यारे' कहे जा रहे है. जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल (यूनाइटेड) (JDU), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (LJP-R), हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) हैं.

B+J+L+H+R का फुल फॉर्म क्या है?

B+ का मतलब BJP यानी भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है.

J+ का अर्थ JDU यानी जनता दल (यूनाइटेड). यह पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में है. जो एनडीए का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है.

L+ का मतलब LJP-R यानी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास). यह दल चिराग पासवान के नेतृत्व में है, जिसने साल 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था.

H+ का अर्थ HAM यानी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर). हम का का नेतृत्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी करते हैं, जो वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री हैं.

R+ का मतलब यानी RLM यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा. इस दल की अगुवाई राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा करते हैं.

एनडीए में पांचों दलों की भूमिका अहम

ये पांच दल बिहार विधानसभा चुनाव में आपसी समझौते के तहत मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जिनका लक्ष्य बिहार में एक मजबूत और एकजुट सरकार बनाना है. इन सभी दलों का साथ आना राज्य में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने में महत्वपूर्ण माना जाता है.

