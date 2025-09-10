PM Modi Abused Case: PM मोदी को गाली देने वाले को कोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार
PM Modi Abused Case: PM मोदी को गाली देने वाले को कोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार

PM Modi Abused Case: वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली देने वाले मोहम्मद नौशाद पर जेल जाने की तलवार मंडरा रही है. आरोपी कांग्रेसी नेता अभी फरार चल रहा है और उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. वहीं कोर्ट ने गिरफ्तार पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है.

PM Modi Abused Case: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई थी. यह घटना दरभंगा में हुई थी. आरोपी की पहचान कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के रूप में हुई है. जेल जाने के डर से फरार चल रहे नौशाद की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. दरअसल, आरोपी ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. मंगलवार (09 सितंबर) को इस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. 

सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने आरोपी के वकील के याचिका पर बहस की और जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह मामला राष्ट्रविरोधी तत्वों से जुड़ा हुआ है. उन्होंने इस मामले को अतिसंवेदनशील बताते हुए आरोपी की केश डायरी और आरोपी के अपराधी इतिहास को मांगने का अनुरोध किया. इसी आधार पर अदालत ने जमानत पर रोक लगाने का फैसला लिया. जिसके बाद कोर्ट ने दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी को निर्देश दिया कि वे मो. नौशाद के आपराधिक इतिहास की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि अभियुक्त की जमानत पर फैसला लेने से पहले उसके पिछले अपराधों का विश्लेषण जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि 27 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में मोहम्मद नौशाद ने मंच बनाकर सभा की थी. इसी दौरान प्रधानमंत्री की दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नामक एक व्यक्ति को अपशब्द कहते सुना गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में मोहम्मद नौशाद को मुख्य आरोपी बनाया गया है. गिरफ्तारी के डर से वह फरार है. आरोपी मोहम्मद नौशाद कांग्रेस का सदस्य है और दिल्ली में MCD चुनाव में पार्षद का चुनाव लड़ चुका है, जिसमें हार गया था.

