PM Modi Abused: एक गलती से बैकफुट पर चलेगी कांग्रेस, अब पटना से दिल्ली तक BJP खेमा हमलावर

PM Modi Abused Row: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा में इंडिया ब्लॉक के बड़े-बड़े नेता शामिल हो रहे हैं. यात्रा को मीडियो में फुल कवरेज मिल रहा था. इससे कांग्रेसी नेता काफी उत्साहित थे. इस बीच दरभंगा में कुछ कांग्रेसियों ने ऐसी हरकत की, जिसने देश की राजनीति में ही कलंक लगा दिया. दरअसल, यहां वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से पीएम मोदी को मां की गंदी-गंदी गालियां दीं. इस घटना का वीडियो वायरल होते ही सियासी घमासान मच गया. अचानक से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली गई और बीजेपी हमलावर हो गई. अब पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है.

वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत से लेकर अभी तक बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जैसे इसी गलती का इंतजार कर रहा था. राहुल गांधी के खिलाफ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोर्चा खोल दिया गया है. इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां दो शाहजादों (राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव) द्वारा बिहार की संस्कृति का भी अपमान हैं, जिन्होंने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी हैं. बीजेपी अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस की तथाकथित मताधिकार यात्रा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां को कांग्रेस-राजद के मंच से अपशब्द कहे गए, अत्यंत निंदनीय है.

बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया

नड्डा ने कहा कि यह बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का भी अपमान है, दो राजकुमारों द्वारा, जिन्होंने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी हैं. वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है. इतना ही नहीं राहुल गांधी के खिलाफ देशभर में बीजेपी कार्यकर्ता मुकदमा दर्ज कराने में जुटे हैं. अब तक दरभंगा और पटना में मुकदमा तक दर्ज हो चुके हैं.

महागठबंधन बैकफुट पर गया

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने इस वीडियो की जांच कराए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि बीजेपी पर ही इस तरह के वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का काम हो सकता है. उनका पुराना इतिहास रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और उसके कार्यकर्ता इस तरह के कुकृत्य नहीं कर सकते हैं. इस मामले में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाषा की मर्यादा को इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं तोड़ा जाता है. किसने गाली दिया और क्या कहा, यह जांच का विषय है. वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले में लोग काफी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

