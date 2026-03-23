Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3151323
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'यह तो पहले ही होना चाहिए था', पीएम मोदी के संसद में संबोधन पर मुकेश सहनी का रिएक्शन

Mukesh Sahani News: मुकेश सहनी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश आज इस स्थिति में फंसा है. रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है.  

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:42 PM IST

Trending Photos

विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी (फोटोः एएनआई)
विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी (फोटोः एएनआई)

Mukesh Sahani on PM Modi: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए संबोधन पर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह देर से उठाया गया अच्छा कदम है. उन्होंने कहा कि यह कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए था.  

वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश आज इस स्थिति में फंसा है. रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है.  

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी हालत में युद्ध रुकना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय तनाव का सीधा असर भारत पर पड़ रहा है और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर व्यापक है. सरकार ने एलपीजी और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं और इसके कारण आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है. सरकार की गलत विदेश नीति के कारण देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.  

Add Zee News as a Preferred Source

मुकेश सहनी ने कहा कि इस संकट का असर सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद, खाद्य पदार्थों और दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है. इस महंगाई का असर आम जनता पर भारी बोझ पड़ेगा.  

बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी विपक्ष को समझती ही नहीं है. आज जब स्थिति गंभीर हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव की व्यस्तता से फुर्सत मिली है, तो उन्हें देश की जनता नजर आ रही है.उन्होंने कहा कि आज देश को खतरे में डाला गया है.  उन्होंने कहा कि रसोई गैस की किल्लत के कारण अब लकड़ी और गोइठा पर खाना बनाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: बिहार के CM पद के लिए तुक्केबाजी में अगला नाम पवन सिंह का, अचानक होने लगी चर्चा?

TAGS

PM ModiMukesh SahaniBihar News

Trending news

PM Modi
'यह तो पहले ही होना चाहिए था', पीएम मोदी के संसद में संबोधन पर मुकेश सहनी का रिएक्शन
Bhojpuri news
बिहार के CM पद के लिए तुक्केबाजी में अगला नाम पवन सिंह का, अचानक होने लगी चर्चा?
Motihari News
साहब! पहले ये तो तय कर लीजिए, अतिक्रमण हटेगा या बाजार सजेगा? प्रशासन का अजीब फैसला
bihar board 12th result
सेल्फ स्टडी के दम पर खुशबू बनीं जिला टॉपर, कुछ ऐसी है संघर्ष की कहानी
bihar board 12th result
सीवान में किसान की बेटी अमृता ने किया कमाल, बनीं बिहार बोर्ड आर्ट्स की स्टेट टॉपर
Bhojpuri news
पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, अंजलि राघव की शिकायत पर हरियाणा महिला आयोग ने भेजा नोटिस
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर की पलक ने किया कमाल, श्रृंगार दुकान चलाने वाले की बेटी बनी स्टेट टॉपर
Anant Singh
Anant Singh Bail News: सलाखों से बाहर आए अनंत सिंह, पटना से मोकामा तक जश्न
Nalanda News
नालंदा के बड़ागांव और औंगांरी धाम में उमड़ी छठव्रतियों की भीड़, शुरू हुआ महापर्व
Bihar Board Inter Result 2026
बिहार इंटर रिजल्ट: गया की निशु बनीं आर्ट्स टॉपर, प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान