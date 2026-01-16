Advertisement
BJP President Election: पीएम मोदी, अमित शाह सहित 5708 वोटर चुनेंगे नया अध्यक्ष, 19 जनवरी को नामांकन करेंगे नितिन नबीन

BJP President Election: भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 20 जनवरी को होगा. 19 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन नामांकन दाखिल करेंगे. नए अध्यक्ष चुनने के लिए 5708 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे. इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं. 19 जनवरी को दोपहर बाद 2 से 4 बजे के बीच में नितिन नबीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे. भारतीय जनता पार्टी के 'संगठन पर्व' के अंतर्गत राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. निर्वाचन की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी, 2026 तक पूर्ण होगी.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

