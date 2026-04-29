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बिहार भाजपा ने संभावित मंत्रियों की जो सूची भेजी थी, गृह मंत्री ने कर दिया था होल्ड, मोदी शाह करेंगे कैबिनेट विस्तार का फैसला

Bihar Cabinet Expansion: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ​डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव के साथ शपथ ले ली थी, लेकिन अभी तक उनके मं​त्री शपथ नहीं ले पाए हैं. माना जा रहा है कि अब बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो सकेगा. 

Written By  Swapnil Sonal|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: Apr 29, 2026, 03:44 PM IST

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पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह (File Photo)
पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह (File Photo)

Samrat Chaudhary Cabinet Expansion: बिहार में कैबिनेट के बंटवारे पर आखिर पेज फंसा कहां है? दरअसल, इस बात को हमारे पाठक समझेंगे कि जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तब केवल दो उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ ली और वे दोनों जदयू कोटे से आते हैं. क्या यह संभव है कि बिहार में मुख्यमंत्री और उनके दो उपमुख्यमंत्री मिलकर 30 से अधिक विभागों को संभाल पाएं. वह भी तब, जब राज्य पूरी तरह से ट्रांजिशन फेस से गुजर रहा हो. आखिर क्यों नहीं हुआ कैबिनेट का विस्तार और क्यों हो रही है इसमें देरी?

दरअसल अंदरखाने की खबर यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है. समझने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे, तब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जैसे नेता मौजूद थे. दो दिनों तक यह तमाम नेता बिहार में मौजूद रहे. फिर भी कैबिनेट की संरचना नहीं बन पाई. 

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राजनीति के जानकारों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश इकाई द्वारा भेजी गई सूची को होल्ड कर दिया था. जदयू की तरफ से मंत्रियों की सूची सौंप दी गई थी. यह सूची जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सौंप दी थी. जदयू में कमोबेश पुराने चेहरों को ही जगह दी गई थी. भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई सूची नहीं सौंपी गई थी. कहा गया था कि अभी केवल मुख्यमंत्री होंगे. मामला इस बात को लेकर भी फंसा है कि विधान परिषद का सभापति जदयू से हो तो विधानसभा का अध्यक्ष भाजपा से हो. इस बारे में भी अभी भाजपा और जेडीयू के बीच सहमति नहीं बन पाई है. आने वाले 

दिनों भारतीय जनता पार्टी में कई बदलाव होने की संभावना है. चर्चा है कि सम्राट चौधरी को बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता फिलहाल पचा नहीं पा रहे हैं तो ऐसे नेताओं को कैबिनेट में जगह दी जाएगी या वे मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, इस पर भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है. सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि विजय कुमार सिन्हा को कोई संवैधानिक पद देने की तैयारी है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद हो सकता है. ब्राह्मण समाज से मंगल पांडे और नीतीश मिश्रा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली पसंद बताए जा रहे हैं तो मनोज कुमार और जीवेश मिश्रा भी सशक्त चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं. 

अभी यह देखना बाकी है कि भाजपा केवल विधानसभा सदस्यों को ही मंत्री बनाती है या फिर विधान परिषद के सदस्य भी बाजी मारेंगे. सभी समाज के नेता लॉबिंग में जुटे हुए हैं. देखना यह है कि पीएम मोदी और अमित शाह बिहार भाजपा को लेकर कैसे फैसला लेते हैं. देखना तो यह भी है कि कैसे सम्राट चौधरी कैबिनेट में असंतुष्टों को संतुष्ट करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं.

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