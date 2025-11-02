PM Modi Arrah Rally: 'कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर RJD ने CM पद चुरा लिया...', आरा में गरजे PM मोदी

PM Modi Arrah Rally Full Speech: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी एक बार फिर से प्रदेश के सियासी पारे को चढ़ा दिया है. बिहार के आरा जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा. पीएम ने जहां राजद को जंगलराज पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं 1984 में हुए सिख नरसंहार को लेकर कांग्रेस पर बड़ा करारा प्रहार किया. पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी अगर बिहार में जंगलराज लाई, तुष्टिकरण की राजनीति लाई, तो कांग्रेस की पहचान सिखों के कत्लेआम से जुड़ी है. ये 1984 में एक और 2 नवंबर की तारीख थी. जब दिल्ली और देश के कई भागों में कांग्रेस के लोगों ने सिख नरसंहार किया था. आज भी कांग्रेस सिख नरसंहार के गुनहगारों को पूरे सम्मान के साथ अपनी पार्टी में नए-नए ओहदे दे रही है. कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्हें अपने पाप का कोई पछतावा नहीं है.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

महागठबंधन में सीएम पद को लेकर जो घमासान देखने को मिला, पीएम मोदी उसको लेकर भी कांग्रेस और राजद पर निशाना साथा. कांग्रेस-राजद के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नामांकन वापिस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था. आज एक अंदर की बात बताता हूं, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं. आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया. घोषणा करवा कर रहे. आजरेडी-कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है. ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, ना प्रचार में उनकी पूछ हो रही है. चुनाव के बाद ये एक-दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे. ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- नीतीश के सुशासन में न फंसाया जाता है न छोड़ा जाता है: जीतन राम मांझी

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!