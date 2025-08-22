PM Modi Bihar: पीएम मोदी तो बिहार को लबालब कर देंगे! चुनावी साल में दे दिए इतने हजार करोड़, देखें हर दौरे की डिटेल

PM Modi Bihar Visit: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आए और प्रदेश वासियों को करोड़ों रुपये की योजनाओं का तोहफा देकर गए. चुनावी साल में पीएम मोदी का यह 6वां बिहार दौरा था. अपने इस दौरे पर पीएम ने 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इसमें गंगा पर बना 6 लेन वाला पुल भी शामिल है. इसके अलावा वैशाली से कोडरमा के बीच का बुद्ध सर्किट ट्रेन की शुरुआत भी हुई. पीएम की ओर से मिलने वाली सौगात से खुश होकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इसी तरह से बिहार आते रहिए और योजनाओं की सौगात देते रहिए. आइए जानते हैं कि पीएम ने अपने हर दौरे पर क्या-कुछ दिया.

भागलपुर दौराः

10 करोड़ किसानों को करीब 23,000 करोड़ की सम्मान निधि

पीरपैंती में पॉवर प्लांट का शिलान्यास

रिसलीगंज- नवादा तिलैया (36.45 किमी) रेल खंड के दोहरीकरण का उद्घाटन

मोतिहारी में स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन

इसमाइलपुर-रफीगंज रोड ओवर ब्रिज का शुभारंभ

बरौनी में दुग्ध उत्पाद संयंत्र का उ‌द्घाटन

मधुबनी दौराः

गोपालगंज जिले के हथुआ में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र का शिलान्यास

गोपालगंज में रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखी.

सुपौल पिपरा रेल लाइन का उद्घाटन

खगड़िया-अलौली रेल लाइन का शुभारंभ

हसनपुर बिथान रेल लाइन का उद्घाटन

छपरा और बगहा में दो 2-लेन रेल ओवर ब्रिज का उद्घाटन

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 930 करोड़ रुपये

डेढ़ लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास

15 लाख नए पीएम आवास को स्वीकृति

सासाराम दौराः

नवीनगर में फेज-दो के तहत 800 मेगावाट की तीन बिजली इकाई का शिलान्यास

एनएच-922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा पुल का शिलान्यास

रामनगर-कच्ची दरगाह एनएच 119 डी का शिलान्यास

हार्डिंग पार्क का शिलान्यास

पटना में 5 टर्मिनल का रेलवे प्लेटफॉर्म का शिलान्यास

एनएच-119 ए के पटना-आरा-सासाराम खंड को चार लेन बनाना का शिलान्यास

एनएच-319 बी के वाराणसी-रांची-कोलकाता को छह लेन सड़क का शिलान्यास

पटना-गया-डोभी फोरलेन सड़क का उद्घाटन

गोपालगंज में चार लेन एलिवेटेड का उद्घाटन

सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का उद्घाटन

सोन नगर-मुहम्मद गंज के बीच तीसरी रेल लाइन का उद्घाटन

जहानाबाद में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण का उद्घाटन

कजरट नवाडीह से सोननगर के बीच तीसरी लाइन का उद्घाटन

सीवान दौराः

51 हजार पीएम आवास योजना की पहली किस्त सौंपी.

6 हजार 684 लाभुक ने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया. योजना कुल 510 करोड़ की.

बेटियां पावर सप्लाई प्रोजेक्ट – 69 करोड़.

छपरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट – 19 करोड़.

बक्सर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट – 156 करोड़.

मोतिहारी सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट – 400 करोड़.

बक्सर सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट – 256 करोड़.

सासाराम सीवरेज नेटवर्क एंड ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट – 456 करोड़.

सीवान सीवरेज नेटवर्क एंड ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट – 367 करोड़.

आरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट – 138 करोड़.

सीवान वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट – 113 करोड़.

सासाराम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट – 77 करोड़.

बेगूसराय वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट – 133 करोड़.

मोतिहारी I\&D एंड STP प्रोजेक्ट – 149 करोड़.

रक्सौल I\&D एंड STP प्रोजेक्ट – 79 करोड़.

बक्सर I\&D एंड STP प्रोजेक्ट – 257 करोड़.

आरा I\&D एंड STP प्रोजेक्ट – 328 करोड़.

बिहार के 15 ग्रेट सबस्टेशन में 500 MHV की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) की स्थापना – 135 करोड़.

पटना के दीघा ज़ोन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवेज नेटवर्क – 824 करोड़.

पटना के कंकड़बाग ज़ोन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवेज नेटवर्क – 579 करोड़.

मोकामा I\&D एंड STP प्रोजेक्ट – 73 करोड़.

फतुहा I\&D एंड STP प्रोजेक्ट – 35 करोड़.

बेगूसराय STP एंड सीवरेज प्रोजेक्ट – 230 करोड़.

बख्तियारपुर I\&D एंड STP प्रोजेक्ट – 85 करोड़.

वैशाली - देवरिया नई रेल लाइन (29 किलोमीटर) – 403 करोड़.

पाटलिपुत्र से गोरखपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

वैशाली - देवरिया के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

मोतिहारी दौराः

समस्तीपुर-बछवाड़ा लाइन पर स्वचालित सिग्नलिंग का उद्घाटन

पाटलिपुत्र में वंदे भारत रखरखाव सुविधा

दरभंगा-नरकटियागंज लाइन के दोहरीकरण

4,080 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की आधारशिला

चार नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी

एनएच-319 पर 4-लेन के आरा बाईपास की आधारशिला

एनएच-319 के परारिया से मोहनिया तक 4-लेन वाले खंड का उद्घाटन

पटना और दरभंगा में एसटीपीआई का उद्घाटन

मत्स्य विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का उद्घाटन

अंत्योदय योजना के तहत 400 करोड़ रुपए जारी

गयाजी दौराः