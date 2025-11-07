3:20 बजे मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी! सरदार पटेल कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित; सुरक्षा चाक-चौबंद तेज

Pm Modi Bihar Rally: 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभभाई पटेल कॉलेज के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. बता दें कि उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जिलों से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है जिससे होने वाली किसी भी आपात घटना से बचा जा सके.

जनसभा स्थल पर तीन हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए बनाए गए हैं, जिससे प्रधानमंत्री का आगमन और प्रस्थान सुरक्षित एवं सुगम बनाया जा सकेगा. अंचलाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार ने बताया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. कई पुलिस अधिकारी और जवान सक्रिय रूप से तैनात किए गए हैं.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3:20 बजे कार्यक्रम वाली जगह पर पहुंचेंगे और वहां जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. जनसभा में आसपास के क्षेत्र की जनता के साथ-साथ अलग-अलग संगठनों के लोग भी भाग ले पाएंगे. इसके अलावा सुरक्षा को देखते हुए आसपास के इलाकों में भी पुलिस की गश्त को भी बढ़ा दिया गया है.



बता दें कि सरकार ने जनसभा के दिन, ट्रैफिक और भीड़ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई मार्गों पर आवाह जाही कम की जाएगी है. साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपने निर्धारित जगहों पर ही रहें और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन जरूर करें.

Add Zee News as a Preferred Source

ध्यान देने वाली बात ये है कि इस प्रकार की जनसभाओं का उद्देश्य जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करना होता है, साथ ही उनकी समस्याओं को सुनना होता है. प्रधानमंत्री मोदी की यह सभा क्षेत्र के विकास और योजनाओं पर भी प्रकाश डालने का काम करेगी.

जनसभा को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है. बता दें कि लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. प्रशासन ने हर संभव सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जिससे यह कार्यक्रम शांति और सुव्यवस्था के साथ संपन्न किया जा सके.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!