Purnea News: इस साल पीएम मोदी का 7वां बिहार दौरा तय, 10 दिन बाद पूर्णिया को देंगे एयरपोर्ट की सौगात

PM Modi Purnea Tour: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं. चुनावी साल में पीएम का यह सातवां बिहार दौरा होगा. पीएम मोदी इस बार पूर्णिया आ रहे हैं. अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री पूर्णिया को एक एयरपोर्ट की सौगात दे सकते हैं. इस बात की जानकारी बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने दी. बिहार की अररिया से लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि 10 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया के दौरे पर आ रहे हैं. यहां का एयरपोर्ट अब चालू हो जाएगा. पीएम मोदी के पूर्णिया आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. वहीं पीएम के हाथों एयरपोर्ट का उद्घाटन को लेकर एनडीए के नेता काफी उत्साहित हैं. बता दें कि चुनावी साल में पीएम मोदी अभी तक 6 बार बिहार आ चुके हैं. भागलपुर दौरे से इसकी शुरुआत हुई थी. इसके बाद मधुबनी, सासाराम, सीवान और मोतिहारी दौरे पर आए थे. सबसे आखिरी में गयाजी दौरा रहा. प्रधानमंत्री ने अपने सभी दौरे पर बिहार को करोड़ों रुपये की योजना-परियोजनाओं का तोहफा देने का काम किया है. गया से पीएम ने करीब 13 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन किया था.

पूर्णिया एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारिया शुरू

वहीं, पूर्णिया एयरपोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी ताकत से तैयारियों में जुटा है. हाल ही में सिविल एविएशन सेक्रेटरी समीर सिन्हा, एएआई के चेयरमैन विपिन कुमार और बिहार के डेवलपमेंट कमिश्नर प्रत्यय अमृत सहित उच्चस्तरीय टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था. उन्होंने एयरपोर्ट अधिकारियों को साफ निर्देश दिए थे कि 30 अगस्त तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरे हो जाने चाहिए. बता दें कि साल 2012 में पूर्णिया एयरपोर्ट से थोड़े समय के लिए हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और कम यात्री संख्या के कारण इसे बंद करना पड़ा था.

13 साल बाद पूर्णिया से उड़ेंगे जहाज

एनडीए की डबल इंजन सरकार ने इस एयरपोर्ट को फिर से डेवलप किया और 10 दिन बाद पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं. इसी के साथ 13 साल बाद यहां से फिर से हवाई सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी. पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होते ही प्रदेश को चौथा एयरपोर्ट मिल जाएगा. अभी पटना, दरभंगा और गयाजी शहरों से कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती हैं. पूर्णिया एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. इसके निर्माण पर 46 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं.

