PM Modi Bihar Visit: बिहारियों से किया वादा निभाने के बाद अब बताने भी आ रहे पीएम मोदी

PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी आज (गुरुवार, 29 मई) अपने दो दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं. पीएम मोदी के बिहार आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस दौरान पीएम बिहार को 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 बजे पटना पहुंचेंगे. इसके बाद शाम 5 बजे पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे. शाम 6:15 बजे पीएम मोदी पटना में पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे. जहां पार्टी सांसदों, विधायकों और विधान परिषदों के साथ आगामी बिहार चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे. इसके बाद अगले दिन यानी 30 मई को प्रधानमंत्री रोहतास के बिक्रमगंज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं. पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पीएम ने बिहार की धरती से ही आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था.

पहलगाम हमले के बाद पीएम ने मधुबनी जिले में पहली जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को उसके कुकर्मों की सजा देने का वादा किया था. पीएम ने पहले हिंदी में आतंकवाद के खिलाफ अपनी योजना बताई थी और फिर अंग्रेजी में भाषण देकर पूरी दुनिया में अपना संदेश पहुंचाया था. मधुबनी रैली में पहलगाम हमले पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों को और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी. सजा मिलाकर रहेगी. अब आतंकियों की बचीखुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है. 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंकवाद का कमर तोड़ कर रहेगी.

पीएम ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पूरी दुनिया को चेताते हुए कहा था कि Today from the soil of Bihar, I say to the whole world that India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will persue to the end of the earth. India spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. पीएम की इस चेतावनी के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया. 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के कई शहरों में बने आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया. इसके बाद जब पाकिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह करके उसकी कमर तोड़ दी. महज दो दिन में ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में मदद की भीख मांगने लगा और अंत में भारतीय सेना से बात करके संघर्षविराम को गिड़गिड़ाने लगा. जिसके चलते सीजफायर हो गया.

