PM Modi Bihar Visit: बीजेपी के सबसे कमजोर दुर्ग को साधने आ रहे हैं PM मोदी, समझें 48 सीटों का समीकरण?

PM Modi Bihar Visit: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं. प्रधानमंत्री आज (शुक्रवार, 22 अगस्त) बिहार के गया और बेगूसराय आने वाले हैं. पीएम सबसे पहले बिहार के गया जी पहुंचेंगे, जहां से 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इनमें सबसे अहम बक्सर में तैयार हुआ 660 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी लागत 6,878 करोड़ रुपये आई है. इसके अलावा मुंगेर में 523 करोड़ रुपये से बने सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी, मुजफ्फरपुर में 385 करोड़ की लागत से बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का भी शुभारंभ होगा. इस दौरान पीएम यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.

इसके बाद प्रधानमंत्री बेगूसराय जाएंगे. यहां बेगूसराय और पटना को जोड़ने वाले सिमरिया सिक्स लेन गंगा ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा. इस पुल के चालू हो जाने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के प्रमुख शहरों के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी. इस महाब्रिज के निर्माण में कुल लागत 1871 करोड़ रुपये की लागत आई है. 2017 में पीएम मोदी ने ही इस ब्रिज की नींव रखी थी.

ये भी पढ़ें- अल्पसंख्यक समाज के कार्यक्रम में CM नीतीश कुमार ने नहीं टोपी, तेजस्वी ने कही ये बात

चुनावी साल में प्रधानमंत्री का यह 6वां बिहार दौरा है. चुनावी लिहाज से यह दौरा काफी अहम है, क्योंकि अपने इस दौरे में पीएम मगध और मुंगेर रीजन की कुल 48 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे. बिहार के मगध बेल्ट में कुल 26 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां बीजेपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है. पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था. 2020 में इन 26 सीटों में से 20 सीट पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 6 सीटें ही आईं थीं. वहीं पिछले चुनाव में मुंगेर प्रमंडल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी. इस क्षेत्र में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं. 2022 के चुनाव में इन 22 सीटों में से 13 एनडीए और 9 सीटें महागठबंधन ने जीती थीं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!