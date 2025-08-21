PM Modi Bihar Visit: वोटर अधिकार यात्रा के बीच आज बिहार आ रहे PM मोदी, जानें क्यों खास है यह दौरा?
PM Modi Bihar Visit: वोटर अधिकार यात्रा के बीच आज बिहार आ रहे PM मोदी, जानें क्यों खास है यह दौरा?

PM Modi Bihar Tour: राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के बीच पीएम मोदी आज गुरुवार (21 अगस्त) बिहार आने वाले हैं. इस दौरान पीएम गयाजी और बेगूसराय की जनता को करोड़ों रुपये की सौगात देने वाले हैं. एनडीए के लिए पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहमियत रखता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:19 AM IST

पीएम मोदी का बिहार दौरा
PM Modi Begusarai-Gayaji Tour: कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. हालांकि, बुधवार (20 अगस्त) को पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती होने के कारण यात्रा को एक दिन के लिए रेस्ट दिया गया था और राहुल गांधी दिल्ली लौट गए थे. जानकारी के मुताबिक, आज यानी गुरुवार (21 अगस्त) की दोपहर तक राहुल वापस यात्रा से जुड़ सकते हैं. वहीं दूसरी ओर आज पीएम मोदी भी बिहार आने वाले हैं. अपने इस बिहार दौरे पर पीएम मोदी गयाजी और बेगूसराय की जनता को करोड़ों रुपये की सौगात देने वाले हैं. इसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. 

जानकारी के मुताबिक, गयाजी में पीएम मोदी करीब 13,000 करोड़ रुपये की लागत से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जलापूर्ति जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी. वहीं बेगूसराय में गंगा नदी पर बने औंटा-सिमरिया पुल का उद्घाटन करेंगे. यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा. इस पुल के चालू हो जाने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के प्रमुख शहरों के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी.

पीएम मोदी अपने इस बिहार दौरे से मुंगेर प्रमंडल की 22 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे. 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को इन 22 में से 13 सीटें और महागठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं 2015 में महागठबंधन 19 सीटों पर कब्जा जमाया था. लोकसभा चुनाव में मगध प्रमंडल की सीटों में महागठबंधन ने अधिकांश सीटों पर कब्जा किया था. गया को छोड़कर औरंगाबाद और जहानाबाद की सीटें राजद के खाते में थीं. इस कारण 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए यह क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी अभी इसी इलाके में घूम रहे हैं. लिहाजा, एनडीए के लिए पीएम का यह दौरा काफी अहमियत रखता है.

