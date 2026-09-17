PM Modi Birthday: 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम पर बिहार में सियासी घमासान, तेजस्वी के बयान पर जेडीयू-बीजेपी का हमला

'लोगों की श्रद्धा, आम जन की श्रद्धा'

बीजेपी के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, यह समझना जरूरी है. जिन लोगों ने जनता को लूटा, व्यापारियों को परेशान किया और बिहार को बर्बाद किया, वे अब 100 करोड़ के दीये की बात कर रहे हैं. यह जनता का प्यार है. ये दीये सरकारी पैसे से पूरे देश में नहीं जलाए जा रहे हैं. ये लोगों की श्रद्धा है, आम जन की श्रद्धा है, कर्मियों की श्रद्धा है, जो उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने के लिए प्रेरित कर रही है. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जब प्रधानमंत्री ने पहले कोई घोषणा की थी, तो लोगों ने अपने घरों से थालियां भी बजाई थीं. तेजस्वी यादव कभी कोई घोषणा करके देखें. उनकी घोषणाएं लागू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वे देश या राज्य के प्रति समर्पण की भावना से काम नहीं करते हैं. प्रधानमंत्री का समर्पण ही मुख्य कारण है कि आज देश भर में करोड़ों लोग दीये जला रहे हैं और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.