PM Modi Birthday: 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम पर बिहार में सियासी घमासान, तेजस्वी के बयान पर जेडीयू-बीजेपी का हमला

राज्य चुनें
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम पर तीखा तंज कसा है. उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी के बर्थडे पर बिहार में 100 करोड़ रुपये के दीया-बाती और तेल के साथ-साथ बाढ़ पीड़ितों का जिया भी जलाएगी. बिहार में जनता बाढ़ से मर रही है, बेरोजगारी से महंगाई से मर रही है और ये लोग 100 करोड़ रुपया का दीया-बाती जलाएंगे. बाढ़ में हमारे बाढ़ पीड़ितों के लिए देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए 100 करोड़ रुपये फूंकने को तैयार हैं. ये कौन सा दौर देख रहे हैं, कौन सा अच्छे दिन लाए हैं मोदी जी? बर्बाद कर दिया देश को. देश के लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं. न पढ़ाई हो रहा है, न दवाई मिल रहा है. बाढ़ से लोग मर रहे हैं, तो ये अपना दीया-बाती जलवा रहे हैं.
तेजस्वी हवा-हवाई नेता
जेडीयू के पूर्व MLC भीष्म सहनी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपना समर्थन देने वाले लोग दीये जलाकर उनका जन्मदिन मनाएंगे. वे खुशी-खुशी इस मौके को मनाने के लिए अपनी मर्जी से ऐसा करेंगे, किसी दबाव में नहीं. जहां तक तेजस्वी जी के तंज की बात है... तो आज की स्थिति देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया.
उन्होंने आगे कहा कि आपने उन्हें बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचते देखा होगा, चाहे ट्रैक्टर, हेलीकॉप्टर या कार से. फिर भी, तेजस्वी जी दूसरों पर तंज कस रहे हैं? वही तो हैं जो चार्टर्ड प्लेन में हवा में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाते हैं. वे बस एक 'हवा-हवाई' नेता हैं, सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं. RJD के लोग और खुद तेजस्वी जी, जो चारा घोटाले और बाढ़ राहत घोटाले में फंसे हुए हैं, उन्हें यह बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है. यह हवा-हवाई ही इनका बयानबाजी रह जाएगा.
'लोगों की श्रद्धा, आम जन की श्रद्धा'
बीजेपी के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, यह समझना जरूरी है. जिन लोगों ने जनता को लूटा, व्यापारियों को परेशान किया और बिहार को बर्बाद किया, वे अब 100 करोड़ के दीये की बात कर रहे हैं. यह जनता का प्यार है. ये दीये सरकारी पैसे से पूरे देश में नहीं जलाए जा रहे हैं. ये लोगों की श्रद्धा है, आम जन की श्रद्धा है, कर्मियों की श्रद्धा है, जो उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने के लिए प्रेरित कर रही है. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, जब प्रधानमंत्री ने पहले कोई घोषणा की थी, तो लोगों ने अपने घरों से थालियां भी बजाई थीं. तेजस्वी यादव कभी कोई घोषणा करके देखें. उनकी घोषणाएं लागू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वे देश या राज्य के प्रति समर्पण की भावना से काम नहीं करते हैं. प्रधानमंत्री का समर्पण ही मुख्य कारण है कि आज देश भर में करोड़ों लोग दीये जला रहे हैं और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.
'बीजेपी को 'सोहर' गाना चाहिए'
वहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता शिशिर कौण्डिल्य ने कहा कि 100 करोड़ रुपये फूंक देगी. जरा समझिए ना, क्या कोई उस उम्र में अपना जन्मदिन मनाता है, जिस उम्र में प्रधानमंत्री हैं? अगर वे सच में जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो बीजेपी को 'सोहर' गाना चाहिए. उन्हें 'सोहर' गाकर जश्न मनाना चाहिए. कभी वे लोगों से थालियां बजवाते हैं, कभी तालियां बजवाते हैं, तो कभी दीये जलवाते हैं. यह कैसा तमाशा है? असल में, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अब इनका जनाधार पूरी तरह से खिसक चुका . इसलिए, बीजेपी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का तमाशा कर रही है.