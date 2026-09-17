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PM Modi Birthday: 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम पर बिहार में सियासी घमासान, तेजस्वी के बयान पर जेडीयू-बीजेपी का हमला

पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज सभी राज्यों में आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसे लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है. जेडीयू-बीजेपी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 17, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:15 AM IST
PM Modi Birthday: 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम पर बिहार में सियासी घमासान, तेजस्वी के बयान पर जेडीयू-बीजेपी का हमला
Image Credit: PM Modi Birthday: &#039;आशीर्वाद का दीया&#039; कार्यक्रम पर बिहार में सियासी घमासान (फा)

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