PM Modi Birthday Special: 'ब' से बिहार और बंगाल की खांटी पॉलिटिक्स पीएम मोदी के लिए अबूझ पहेली
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2924862
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

PM Modi Birthday Special: 'ब' से बिहार और बंगाल की खांटी पॉलिटिक्स पीएम मोदी के लिए अबूझ पहेली

Happy Birthday PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का अफसोस होता होगा कि वे बिहार में भाजपा को क्यों नहीं जिता पाए? जीतने के साथ ही न जीतने के भी कई कारण होते हैं. निश्चिंत रूप से पीएम मोदी इन कारणों की मीमांसा किए होंगे और उसके निष्कर्षों के आधार पर फिर से चुनाव मैदान में जा रहे हैं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:09 PM IST

Trending Photos

PM Modi Birthday Special: 'ब' से बिहार और बंगाल की खांटी पॉलिटिक्स पीएम मोदी के लिए अबूझ पहेली
PM Modi Birthday Special: 'ब' से बिहार और बंगाल की खांटी पॉलिटिक्स पीएम मोदी के लिए अबूझ पहेली

PM Modi Birthday: 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, तब भाजपा को खांटी हिंदी पट्टी की पार्टी के रूप में जाना जाता था. हिंदी पट्टी के अलावा कर्नाटक में ही केवल यह प्रभावी पार्टी थी. बाकी महाराष्ट्र में भी यह शिवसेना की पिछलग्गू पार्टी के रूप में जानी जाती थी. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में ही भाजपा का न केवल अच्छा खासा प्रभाव था, बल्कि इनमें से कई राज्यों में उसकी सरकारें भी थीं. इन राज्यों को छोड़ देश के बाकी हिस्सों में भाजपा की या तो पहुंच नहीं थी या फिर नाम मात्र की पहुंच थी. ऐसे ही राज्यों की फेहरिस्त में 'ब' से बिहार और बंगाल भी आते हैं. इनमें से बिहार में भाजपा मजबूत तो थी पर इतनी नहीं कि खुद के दम पर सरकार बना ले. बंगाल में कभी-कभी तपन सिकदर जैसे इक्का दुक्का सांसद जीत जाते थे तो भाजपा की बड़ी उपलब्धि होती थी. पीएम नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन के बाद भी दोनों राज्यों में भाजपा की अपनी सरकारें नहीं हैं. एक जगह गठबंधन की सरकार में भाजपा साझीदार है तो दूसरी जगह इन 11 सालों में वह मुख्य विपक्षी दल की हैसियत में आ पाई है.

READ ALSO:  जहानाबाद में हुंकार भरने के बाद बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव

खास बात यह है कि पीएम मोदी एक तरफ अपना बर्थडे मनाने जा रहे हैं तो दूसरी ओर बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. बिहार में तो इस साल भी भाजपा की अपनी सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसने जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही सीएम फेस डिक्लेयर किया हुआ है. हालांकि पार्टी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री यदा-कदा इस बात की ओर संकेत करते रहते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा, इसका फैसला चुनाव बाद लिया जाएगा. अगर चुनाव बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, तब भी ऐसा हो पाएगा, कहना बहुत मुश्किल है. इसका कारण है कि इस विधानसभा चुनाव में दोनों दल बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं. ऐसे में भाजपा को इतनी अधिक सीटें नहीं आएंगी कि चुनाव बाद नीतीश कुमार को इग्नोर करके अपना मुख्यमंत्री बना ले. खैर, चुनाव बाद की परिस्थिति बताएगी कि किसकी सरकार बनती है और कौन किनारे होता है. दूसरी ओर, बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मुद्दे पर आते हैं. व्याकरण के हिसाब से 'ब' वर्णमाला का 23वां वर्ण है और यह 'पवर्ग' का तीसरा व्यंजन है. भाषा विज्ञान के हिसाब से यह स्पर्श, घोष और अल्पप्राण ध्वनि है. 'ब' का महाप्राण रूप 'भ' है, जिससे भारत बनता है और भाजपा भी या भारतीय जनता पार्टी भी. मतलब ब के महाप्राण रूप 'भ' से बने भारत को नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, लेकिन 'ब' पर उनका कोई वश नहीं है. इसे भाषा और अक्षर विज्ञान का अद्भुत संयोग कहा जा सकता है. भारत के लोगों की पहली पसंद को बिहार और बंगाल के लोग पहली पसंद नहीं मानते. 'ब' के महाप्राण रूप 'भ' से भूगोल की भी इसमें महती भूमिका है. जहां से गंगा निकलती है, वहां पीएम मोदी की जबर्दस्त लोकप्रियता है. गंगा जहां सबसे अधिक दूरी तय करती हैं, वहां पर भी पीएम मोदी सर्वमान्य राजनेता हैं, लेकिन गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, पीएम मोदी की लोकप्रियता तो दिखती है, लेकिन वहां भाजपा की सरकारें नहीं बनतीं. 

बिहार और बंगाल में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई, जब लगे कि भाजपा अब यहां सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है. बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह की मेहनत की बदौलत भाजपा विधानसभा में 70 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारने में कामयाबी हासिल की थी. बिहार और बंगाल में अपना-अपना खांटीपना है. बिहार 'शुद्ध देसी राजनीति' वाला राज्य है तो बंगाल 'बाबू मोशाय' वाली पॉलीटिक्स में विश्वास रखता है. एक बात पर आपको ध्यान देना चाहिए कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है. हुगली नदी, गंगा नदी से अलग होकर ही बहती हुई एक नदी है. दूसरी ओर, पटना भी गंगा नदी के ही किनारे है और दोनों ही जगह पीएम मोदी भाजपा की सरकार नहीं बनवा पाए हैं. दूसरी ओर, जिस राज्य में गंगा का उद्गम स्थल है, वहां पीएम मोदी की लोकप्रियता के फलस्वरूप भाजपा की सरकार चल रही है. इसके अलावा, लखनऊ भी गंगा के किनारे पर स्थित नहीं है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की लगातार दो टर्म से सरकार चल रही है.

READ ALSO: कांग्रेस ने खेल दिया बड़ा दांव, चुनाव समिति में करीब एक चौथाई मुस्लिम नेता

ऐसा नहीं है कि देशभर में केवल बिहार और बंगाल में ही भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है. ऐसे राज्यों में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर, पंजाब शामिल हैं, जहां आज तक कमल नहीं खिल पाया है. हालांकि जम्मू और कश्मीर जैसे अल्पसंख्यक बहुल राज्य में सरकार में शामिल होना भी भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है. अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर की. त्रिपुरा जैसे खांटी वामपं​थ शासित राज्य में भी पीएम मोदी की बदौलत भाजपा ने कमल खिला दिया था. असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आज भाजपा की सरकारें चल रही हैं. पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में भाजपा की अपनी सरकार नहीं है, वहां वह गठबंधन में शामिल है. ओडिशा में अपनी सरकार होना भी कम उपलब्धि वाली बात नहीं है. नवीन पटनायक जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हराकर सत्ता में आना बताता है कि पीएम मोदी किस स्तर के राजनीतिज्ञ हैं. 

विरोधी दलों के नेता तो कहते भी हैं कि जहां भाजपा जीतती है, वहां सरकार बनाती है और जहां नहीं जीतती है, वहां तो जरूर सरकार बनाती है. हालांकि विपक्षी दल पीएम मोदी और भाजपा पर तंज कसते हैं, लेकिन राजनीतिक दल कैसे चलाने चाहिए, वो विरोधियों को पीएम मोदी से सीखनी चाहिए. एक ही समय में देशवासियों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, सरकार को, विरोधियों को, विदेशियों को, कूटनीतिज्ञों को, वार्ताकारों को साधते रहते हैं. ऐसे समय में जब देश के चारों ओर उथल-पुथल का माहौल हो, भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6.9 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लिए आगे बढ़ रहा है. एक ही समय में गरीबों के लिए योजनाओं का पहाड़ खड़ा करना और पूंजीपतियों की सहूलियत के लिए अच्छा माहौल बनाए रखना पीएम मोदी का अनूठा कौशल है और वे अपने इस कौशल का बखूबी उपयोग करते हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PM Modibihar chunav 2025Explainer

Trending news

prshant kishore
बिहार में पेपर लीक और युवाओं पर लाठी चलाने वाली सरकार : प्रशांत किशोर
PM Modi
'ब' से बिहार और बंगाल की खांटी पॉलिटिक्स पीएम मोदी के लिए अबूझ पहेली
Motihari News
मोतिहारी में शिक्षा कर्मी और विधायक की बातचीत का ऑडियो-वीडियो वायरल, मचा बवाल
Ranchi News
रांची के भुरसुडीह जंगल से बरामद सिरकटी लाश की गुत्थी सुलझी, दो आरोपी गिरफ्तार
CM Hemant Soren
301 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र, CM हेमंत सोरेन ने उत्तम शिक्षा पर दिया जोर
suday yadav
Jehanabad: तेजस्वी की सभा में विधायक सुदय यादव के खिलाफ कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा
Tejashwi Yadav
जहानाबाद में हुंकार भरने के बाद बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव
Begusarai News
पत्नी और भाई से विवाद के बाद युवक बिजली के पोल पर चढ़ा और किया हंगामा
bihar chunav 2025
कांग्रेस ने खेल दिया बड़ा दांव, चुनाव समिति में करीब एक चौथाई मुस्लिम नेता
anjana singh News
'महिमा गायत्री मां की' में दिखेगा अंजना सिंह का नया अवतार
;