नितिन नबीन को PM मोदी ने बताया अपना 'बॉस', ताजपोशी के दौरान बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी

PM Modi On Nitin Nabin: बीजेपी अध्यक्ष पद पर नितिन नबीन की ताजपोशी हो चुकी है. पूर्व अध्यक्ष जेपी नड़्डा ने उन्हें अपनी कुर्सी सौंप दी. इस दौरान दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नितिन नबीन को बीजेपी अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं दी. इस दौरान पीएम मोदी ने नितिन नबीन को अपना बॉस बताया है. पीएम मोदी ने सत्ता से संगठन को ज्यादा महत्व देते हुए कहा कि मैं भले ही तीन से पीएम हूं लेकिन मेरे लिए पार्टी का कार्यकर्ता होना सबसे बड़े गर्व की बात है. जब बात पार्टी की आती है तो नितिन नबीन जी आज से मेरे बॉस हैं. वे करोड़ों कार्यकर्ताओं बॉस हैं.

नितिन नबीन की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नबीन के संपर्क में जो भी आया है. वह उनकी सरलता और सहजता की जरूर करता है. बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग-अलग राज्य में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो. नितिन जी ने हमेशा जब-जब, जहां-जहां, जो-जो जिम्मेवारी मिली, उसे संभाला. उनके कार्यों ने जिम्मेदारी देने वाले को भी गर्व से भर दिया है. यह 21वीं सदी है और इसके पहले 25 वर्ष पूरे भी हो चुके हैं. आने वाले 25 वर्ष के विकसित भारत का निर्माण होना तय है.

इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में नितिन नबीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे. नितिन जी खुद भी मिलेनियल हैं. वे उस जनरेशन से हैं, जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिक परिवर्तन देखे हैं. वे उस जनरेशन से हैं, जिसने बचपन में रेडियो से सूचना पाई और आज AI के यूजर है. नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है. यह हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा.

नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं बदलते. नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती. भाजपा का स्वरूप नेशनल है. भाजपा का स्पिरिट नेशनल है, क्योंकि हमारा जुड़ाव लोकल है. हमारी जड़ें जमीन के नीचे गड़ी हैं. इसलिए भाजपा रिजनल एस्पिरेशन को प्लेटफॉर्म देती हैं. उन्हें नेशनल एंबिसंस का आधार बनाती हैं. इसलिए आज देश के कोने-कोने के लोग भाजपा के साथ हैं. भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं. और इतना ही नहीं जो भी अपनी राजनीति का प्रारंभ करना चाहता है, उसको भाजपा का प्रवेश द्वार सबसे उत्तम, सबसे सुरक्षित लगता है.