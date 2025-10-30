Bihar Chunav 2025: पीएम मोदी के उतरते ही बदल गया बिहार चुनाव का माहौल! NDA खेमा खुशी से हुआ गदगद

PM Modi Bihar Chunav 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार चुनाव में उतरते ही एनडीए खेमा काफी खुश नजर आ रहा है. पीएम मोदी ने आज (गुरुवार, 30 अक्टूबर) राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम ने मुजफ्फरपुर रैली में कहा कि की बेशर्मी और हिम्मत देखिए. चुनाव प्रचार में कैसे गाने बजा रहे हैं. इनके गानों में छूरा, कट्टा, दुनाली. मैं तो सोच नहीं सकता. ये इनकी मंशा और सोच का प्रतिबिंब है. कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन. ये जंगलराज की पहचान है. पीएम ने कहा कि बिहार की संस्कृति को दुनिया के कोने-कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना, एनडीए भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. पीएम ने मुजफ्फरपुर से गोलू हत्याकांड पर निशाना साथा तो वहीं छपरा से चंपा विश्वास रेप केस का जिक्र करके राजद के जंगलराज की यादों को ताजा कर दिया. पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों से बिहार चुनाव का माहौल काफी गरमा गया है.

पीएम के दौरे पर परसा विधानसभा से जेडीयू के उम्मीदवार छोटे लाल राय ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए गए विकास कार्यों के बारे में ना सिर्फ प्रदेश, बल्कि देश की जनता को भी पता होना चाहिए. अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का हमारे बीच में होना किसी शुभ संकेत से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि कई बार कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुनकर इधर-उधर हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोग भी प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से सुनें और मौजूदा स्थिति को समझने का प्रयास करें. मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता मेरी इस अपील को गंभीरता से लेगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे उल्लेखनीय काम किए हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में लोग उन पर विश्वास कर पा रहे हैं. आज प्रधानमंत्री का नाम ना सिर्फ भारत, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी होगा. लोगों में प्रधानमंत्री की बातों को सुनने के लिए एक अलग तरह का उत्साह नजर आता है.

जेडीयू प्रत्याशी ने कहा कि आज की तारीख में आप बिहार की मौजूदा स्थिति देख लीजिए. आज से 20 साल पहले के बिहार को देख लीजिए. पहले किस तरह की स्थिति थी और आज किस तरह की स्थिति है. बिहार में हुए इन विकास कार्यों का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए. बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी धीरज कुमार सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन से हवा का रुख बदल जाएगा. प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से हमारे अनुकूल है. हमारा एकमात्र उद्देश्य देश को विकसित करना है और इस यात्रा में बिहार भी शामिल है. इस यात्रा में बिहार की भूमिका काफी अहम होने जा रही है.

भाजपा विधायक जनक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से बिहार में पूरा माहौल राममय होने जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने जा रहा है. इतने सालों से राजद का शासन बिहार में रहा, लेकिन इन लोगों ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया और बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया.

उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान मेरे लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया. उल्टा, वह मुझ पर गाली देने के झूठे आरोप लगाते हैं. मैं उन्हें कहता हूं कि अगर वे ये साक्ष्य पेश कर दें कि मैंने उनके माता-पिता को गाली दी है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा. इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए मैं कहता हूं कि ये लोग झूठ की खेती करते हैं और इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया था, जिसे ठीक करने में हमें 20 साल लग गए. इस बार विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत होने जा रही है. जनक सिंह ने आगे कहा कि पिछले 20 सालों में हमारी सरकार ने अंतिम पंक्ति तक मौजूद व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया है. अब हमारा अगला प्लान बुनियादी ढांचे को धरातल पर उतारना है. प्रदेश में हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है. इस बार हमारा प्लान प्रदेश में हर कोने में उद्योग का जाल फैलाना है, ताकि हर युवा को रोजगार मिल सके.

