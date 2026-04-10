'नीतीश जी को फिर संसद में देखना सुखद', राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने पर पीएम मोदी ने दी बधाई

Patna News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद के रुप में शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं. सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है.
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Patna/पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल, 2026 दिन शुक्रवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया. नीतीश कुमार के इस नए सफर की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी.
पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दी बधाई और शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद के रुप में शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं. सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है. उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है. उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा. सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी. राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं.
स्वास्थ्य मंत्री ने दी नीतीश कुमार को बधाई
बिहार के स्वास्थ्य और विधि मंत्री मंगल पांडेय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार का योगदान अतुलनीय है. जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, सुशासन की छवि, कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता और बिहार के समग्र विकास के लिए उनका सतत् प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. उनके नेतृत्व में राज्य ने सतत् विकास किया, आधारभूत संरचना और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन समेत कई मामले में बिहार आगे बढ़ा. हम सभी की यह आशा है कि उनके अनुभव और दूरदर्शी सोच से देश को और अधिक मजबूती और नई दिशा प्राप्त होगी.
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