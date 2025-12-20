Nitin Nabin News: विदेश दौरे से लौटते ही PM मोदी ने नितिन नबीन को दिया पहला टास्क, जानें कितनी बड़ी है जिम्मेदारी

Nitin Nabin Meet PM Modi: पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनसे मुलाकात की. जानकारी के मुताबिक, विदेश दौरे से वापस आते ही पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को पहला टास्क दे दिया हैं. दोनों नेताओं ने नितिन नबीन को 'वीबी जी राम जी' बिल पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस के नैरेटिव की काट और बिल पर सरकार और पार्टी के पक्ष को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी हैं. जल्द ही बीजेपी संगठन 'वीबी जी राम जी' बिल पर पूरे देश में व्यापक अभियान चलाएगी, जिसमें बिल के बारे में लोगों को विस्तार से बताया जाएगा. प्रदेशों की राजधानियों से लेकर ग्राम सभाओं तक जनता को इसके बारे में बताया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं का सहारा लिया जाएगा.

वहीं इस बिल को खिलाफ कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्ष ने आक्रामक रवैया अपनाया हैं. कांग्रेस ने 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक भी बुलाई गई है जिसमें आगे आंदोलन और प्रोटेस्ट का खाका तैयार करेगी. बाद में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. इस बिल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चेतावनी दी थी कि लोग सड़कों पर उतरेंगे. जैसे सरकार को तीन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, वैसे ही 'वीबी जी राम जी' बिल को भी वापस लेना पड़ेगा.

वहीं पीएम मोदी से मिलने के बाद नितिन नबीन सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया. इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक स्वरूप सिक्की कला से निर्मित पेंटिंग तथा भागलपुरी सिल्क पर मधुबनी आर्ट से सुसज्जित शाल भेंट की. आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने अनुभवों को साझा किया जाना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और सीखने का विषय रहा. उनसे मार्गदर्शन मेरे लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे. इसके लिए मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं.