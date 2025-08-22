PM Modi Gayaji Rally: 'बिहार का हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं...', बिहार की बदलती डेमोग्रॉफी पर PM ने विपक्ष को घेरा
PM Modi Gayaji Rally: 'बिहार का हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं...', बिहार की बदलती डेमोग्रॉफी पर PM ने विपक्ष को घेरा

PM Modi On Intruders: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद जैसे दल बिहार के गरीबों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं. यह सब वह वोटबैंक और तुष्टिकरण के लिए कर रहे हैं. उन्हें बिहार की कोई परवाह नहीं है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश का भविष्य घुसपैठियों को तय करने नहीं देंगे.

PM Modi Attack On Voter Adhikar Yatra: बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसके खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. दोनों नेताओं का आरोप है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग वोट चोरी करने की कोशिश कर रहा है. इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी रैली से बिहार की बदलती डेमोग्रॉफी का मुद्दा उठाया और विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद जैसे दल बिहार के गरीबों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं. यह सब वह वोटबैंक और तुष्टिकरण के लिए कर रहे हैं. उन्हें बिहार की कोई परवाह नहीं है, इसलिए लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं

पीएम मोदी ने कहा कि हमलोगों को राजद और कांग्रेस की बुरी नजर से बिहार को बचाना है. घुसपैठियों की बढ़ती संख्या देश के लिए चिंता का विषय है. सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी बदल रहा है. एनडीए सरकार जल्द ही डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत करने जा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश का भविष्य घुसपैठियों को तय करने नहीं देंगे. बिहार के युवाओं का भविष्य घुसपैठियों को बर्बाद करने नहीं देंगे. इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन की शुरू करने का संकल्प लिया गया है. बिहार के लोगों के सपने पूरे हों, उनके सपनों को नई उड़ान मिले, इसके लिए हम और नीतीश जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- गयाजी से पाकिस्तान को PM मोदी की चेतावनी, कहा- आतंकी चाहे पाताल में क्यों न छुप जाएं

बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से घुसपैठियों पर चिंता जाहिर की थी. पीएम ने कहा था कि सोची-समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं. ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं. ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा. घुसपैठ के खिलाफ पीएम ने लालकिले से 'हाई पावर डेमोग्राफी मिशन' शुरू करने का ऐलान किया था.

