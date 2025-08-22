PM Modi Gayaji Rally: 'लालटेन वालों ने बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था...', RJD-कांग्रेस पर PM मोदी का जबरदस्त हमला
PM Modi Gayaji Rally: 'लालटेन वालों ने बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था...', RJD-कांग्रेस पर PM मोदी का जबरदस्त हमला

PM Modi Gayaji Rally Speech: पीएम मोदी ने कहा कि याद कीजिए लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी. यह क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था. माओवादियों के चलते शाम को कही आना जाना मुश्किल था. लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था. एनडीए की डबल इंजन सरकार में पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशे गए हैं और नई प्रगति के रास्ते भी बनाए गए हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:43 PM IST

PM Modi On RJD-Congress: बिहार की गयाजी रैली से पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था. न शिक्षा थी और न रोजगार था. न जाने कितनी पीढ़ियों को इनलोगों ने पलायन के लिए मजबूर कर दिया था. राजद और उसके साथी बिहार के लोगों को केवल वोटबैंक मानते हैं. उन्हें गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है. आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे. बिहार के लोगों से इतनी घृणा करती है कांग्रेस. यह कोई भूल नहीं सकता. कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति ऐसा व्यवहार देखने के बाद भी राजद के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे. बिहार की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन के इस नफरती व्यवहार को देख चुकी है. अब बिहार के लोग अपने घर पर ही काम कर सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि याद कीजिए लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी. यह क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था. माओवादियों के चलते शाम को कही आना जाना मुश्किल था. हजारों गांव ऐसे थे, जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे. लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था. पीएम ने कहा कि कांग्रेस और राजद की सरकारों ने कभी जनता के पैसों का मोल नहीं समझा, इन्होंने हमेशा पहले खुद की तिजोरी भरी. इनके राज में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी. अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है. अब शिलान्यास के बाद कोशिश होती है कि जल्द से जल्द समय सीमा में उस काम को पूरा करने के लिए सफल प्रयास किया जाए. आज का यह कार्यक्रम इसका भी एक शानदार उदाहरण है.

ये भी पढ़ें- PM Modi Bihar Live: जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा, गयाजी में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार का तेज विकास एनडीए सरकार की बड़ी प्राथमिकता है. आज बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशे गए हैं और नई प्रगति के रास्ते भी बनाए गए हैं. बिहार के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए नीतीश जी ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है. सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश जी के चलते ही शिक्षकों की भर्ती पूरी पारदर्शिता से हुई. बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले,पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार की एक नई योजना से बड़ी मदद मिलने वाली है.

