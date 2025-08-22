PM Modi Gayaji Rally: 'कांग्रेस और राजद वाले नए कानून से डर क्यों रहे हैं...', गयाजी रैली से भ्रष्टाचार पर PM मोदी का अटैक

PM Modi On New Law: भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत केंद्र की एनडीए सरकार अब ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसके तहत भ्रष्टाचारी नेताओं की खैर नहीं रहेगी. इस कानून के मुताबिक, अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री यहां तक की प्रधानमंत्री को भी किसी गंभीर अपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है और उसे 30 दिन के अंदर जमानत नहीं मिलती है तो 31वें दिन वह अपने पद से बर्खास्त हो जाएगा. विपक्ष के विरोध के बीच पीएम मोदी ने आज (शुक्रवार, 22 अगस्त) को गयाजी रैली से इस कानून का समर्थन किया. प्रधानमंत्री ने पूछा कि आखिर राजद और कांग्रेस वालों को इस कानून से इतना डर क्यों लग रहा है.

गयाजी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोई सरकार कर्मचारी गलत काम करता है तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री और मंत्री है या प्रधानमंत्री है, तो वह जेल से ही सरकार चला सकता है. पीएम मोदी ने कहा कि हमने देखा है कि जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे. जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे. नेताओं के ऐसे रवैये पर भ्रष्टाचार के विरूद्ध कैसे लड़ सकते हैं. संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है. हम संविधान की मर्यादा को तार-तार नहीं कर सकते. पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लेकर आई है, जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है.

ये भी पढ़ें- 'लालटेन वालों ने बिहार के भविष्य को अंधेरे में...', RJD-कांग्रेस पर PM मोदी का हमला

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा. यह कानून बन जाएगा तब उसकी गिरफ्तारी के 30 दिनों के अंदर जमानत लेनी होगी. अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी होगी. पीएम ने कहा कि हम इस तरह का कानून ला रहे हैं, लेकिन ये राजद वाले, कांग्रेस वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं. वे गुस्से में हैं. जिसने पाप किया हुआ है, वो अपने पाप को छुपाता है. ये राजद और कांग्रेस वाले बेल पर बाहर हैं. इन्हें लगता है कि अगर ये जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे. इसलिए सुबह शाम ये मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं. ये इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- गयाजी से पाकिस्तान को PM मोदी की चेतावनी, कहा- आतंकी चाहे पाताल में क्यों न छुप जाएं

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे राजेंद्र बाबू, बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे. अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी. भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प देश के कोटि कोटि लोगों का है और यह सिद्ध होकर रहेगा. बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिल को पेश किया था. बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा काटा था. विपक्षी सांसदों ने गृहमंत्री के मुंह पर कागज फेंके थे. इस कानून का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी यह कानून नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लेकर आ रहे हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!