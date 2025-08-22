PM Modi Gayaji Rally: मोदी जी आप बिहार आते रहिए और विकास की योजनाएं देते रहिए, सम्राट चौधरी का पूरा भाषण देखें

Samrat Choudhary Gayaji Rally: गयाजी की धरती पर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आप बिहार इसी तरह से आते रहिए और बिहार को विकास की सौगात देते रहिए. इसके लिए हम आपका आभार जताते हैं. सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना से गया आने में 4 घंटे लगते थे, बेगूसराय जाने में 4 घंटे लगते थे, आज पीएम मोदी जी के सौजन्य से यह सफर सवा घंटे का हो गया है. पीएम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि कई जिलों में चाहे मुजफ्फरपुर हो, रक्सौल हो, सहरसा हो, उड़ान योजना के तहत एयर ट्रैफिक के विकास के लिए हमें पीएम मोदी जी ने राशि दी है. आपने नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत आपके हाथों हुआ था. सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री देकर मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लोगों को शानदार उपहार दिया है. मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तय किया है कि बिहार के लोगों को अगले 25 साल तक पूर्ण रूप से बिजली फ्री कर दी जाए. इसमें भारत सरकार जो पैसे देगी, उसमें बिहार सरकार अपने से मिलाकर जनता को सौगात देगी.

सम्राट चौधरी से पहले केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गयाजी में तकनीकी सेंटर की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा पटना में भी ऐसा ही सेंटर खोला जा रहा है. मांझी ने कहा कि एक सितंबर 2025 से दिल्ली से गयाजी के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू होने वाली है. इससे गयाजी के लोगों को काफी सुविधा होगी. साथ ही गयाजी रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है. मांझी ने कहा कि कोलकाता पोर्ट से वाराणसी पोर्ट को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे रूट बनाया जाएगा, जो गयाजी और औरंगाबाद से गुजरने वाला है.

