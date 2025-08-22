PM Modi Gayaji Rally: गयाजी की धरती से ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, पाकिस्तान और आतंकियों को दी स्पष्ट चेतावनी

PM Modi Warn Pakistan: पीएम मोदी इस वक्त बिहार के गयाजी में हैं. यहां पीएम मोदी ने हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. पीएम मोदी ने यहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकवादियों को स्पष्ट चेतावनी दी. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है. जब भी किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है. यह इस धरती की ताकत है. इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता. जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी. आज दुनिया देख रही है. बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है.



पाकिस्तान को चेताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है. अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले कराकर कोई बच नहीं सकेगा. आतंकी चाहे पाताल में क्यों न छुप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेंगी. मोदी ने कहा कि उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में बिखेर रहा था. पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई.

