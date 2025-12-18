Inside Story: पीएम मोदी ने बढ़ाया था नितिन नबीन का नाम, संसदीय बोर्ड और संघ की राय के बाद किया गया था ऐलान

Inside Story: बिहार भाजपा के नेता नितिन नबीन अब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए जब ​नितिन नबीन के नाम का ऐलान किया गया था, तब सब हैरत में थे. भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि नितिन नबीन के नाम का ऐलान होने वाला है. उसके बाद से मीडिया में नितिन नबीन की ताजपोशी को लेकर अलग अलग दावे किए जाने लगे. अब जी बिहार को सूत्रों से जो जानकारी हासिल हुई है, उसके अनुसार पीएम मोदी ने नितिन नबीन के नाम को आगे बढ़ाया था. उसके बाद संसदीय बोर्ड के सदस्यों और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इस पर राय मांगी गई थी. संसदीय बोर्ड के सदस्यों और आरएसएस की राय आने के बाद आलाकमान ने नितिन नबीन के नाम का ऐलान किया था.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नितिन नबीन के नाम के ऐलान से दो दिन पहले संसदीय बोर्ड के सदस्यों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से एक बैठक बुलाई गई थी. बैठक ऑफलाइन न बुलाने का कारण यह था कि इससे बेवजह गॉसिप को बल मिलता. इस ऑनलाइन बैठक में पीएम मोदी ने पहली बार भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर बातचीत की. संसदीय बोर्ड के सदस्यों से नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर राय मांगी. खास बात यह रही कि इस बैठक में किसी भी नाम पर बातचीत नहीं की गई थी. संसदीय बोर्ड के सदस्यों से इस बात को लेकर राय मांगी गई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से होना चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, किस भाषा का होना चाहिए.

बताया जा रहा है कि संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने जो राय जाहिर की, उसमें एक बात कॉमन थी कि हिंदी भाषी क्षेत्र के किसी यूथ को यह मौका दिया जाना चाहिए. बोर्ड के सदस्यों ने यह भी मंशा बताई कि अगर उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष अगड़ा हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा होना चाहिए और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पिछड़ा हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगड़ा होना चाहिए. पीएम मोदी चूंकि ओबीसी समुदाय से आते हैं, उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से आते हैं, राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती हैं और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पिछड़े समाज से चुने गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किसी फॉरवर्ड की तलाश थी.

सूत्र यह भी बताते हैं कि जिस दिन नितिन नबीन के नाम का ऐलान हुआ था, उससे एक दिन पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष की बैठक हुई थी. इस बैठक में पीएम मोदी ने नितिन नबीन के नाम को आगे बढ़ाया और संसदीय बोर्ड के सदस्यों से इस पर राय मांगी गई. नितिन नबीन के नाम को आरएसएस को भी भेजा गया और सलाह मांगी गई. खास बात यह रही कि संघ की ओर से बीजेपी में राजनीतिक मामले देखने वाले अरुण कुमार से नितिन नबीन से मजबूत संबंध है. पीएम मोदी के पक्ष में नितिन नबीन ने 2010 में एक विज्ञापन दिया था और जब कार्रवाई की बात आई तो उन्होंने स्वीकार किया था कि यह विज्ञापन मैंने दिया था. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन ने अमित शाह को काफी प्रभावित किया था.

नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनने में शीर्ष नेताओं को उनकी ओर से दिया गया जवाब भी काफी मददगार साबित हुआ. बताया जाता है कि जब बिहार में सरकार का गठन हो रहा था, तब नितिन नबीन ने पार्टी को ऐसी राय दी थी, जिस पर शीर्ष नेताओं ने कहा था कि इससे तो तुम्हें राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है. इस पर नितिन नबीन ने जवाब दिया था कि हमारी सेहत तभी तक अच्छी रह सकती है, जब पार्टी की सेहत अच्छी रहेगी. पार्टी की सेहत अच्छी न हो तो हमारी सेहत कैसे ठीक रह सकती है. आलाकमान के बीच यह जवाब काफी प्रभावी रहा था.