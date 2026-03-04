मोदी है तो मुमकिन है: अटल-आडवाणी जो न कर सके, पीएम मोदी ने वो कर दिखाया; देशभर में अब भाजपा के होंगे 16 मुख्यमंत्री!

नई दिल्ली/पटना: भारतीय जनता पार्टी अब वो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रही है, जो कभी पार्टी के संस्थापक पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के दौर में भी एक सपना लगती थी. स्थापना काल के बाद से अब तक भाजपा बिहार जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई थी, लेकिन अब पीएम मोदी के जमाने में ऐसा संभव होता दिख रहा है. अगर ऐसा होता है तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी के 16 मुख्यमंत्री हो जाएंगे. अब तक भाजपा के पास 15 मुख्यमंत्री हैं और बिहार जैसे राज्य में अपनी सरकार बनाने के बाद पार्टी के पास 16 मुख्यमंत्रियों की फौज खड़ी हो जाएगी. आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के पास बिहार में जितने विधायक हैं, उसके लगभग तिगुने ज्यादा मुख्यमंत्री भाजपा के पास होंगे. यह केवल मुख्यमंत्रियों की संख्या नहीं है, बल्कि 'मोदी युग' के दबदबे की ऐसी कहानी है, जो देश के राजनीतिक भूगोल पर भगवा के दबदबे की दास्तान बयां करता है.

अटल-आडवाणी युग बनाम मोदी युग

अटल-आडवाणी दौर: 1990 और 2000 के दशक में भाजपा गठबंधन की राजनीति पर निर्भर होती थी. अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते भाजपा के मुख्यमंत्रियों की संख्या कभी भी दहाई के आंकड़े तक स्थायी रूप से नहीं टिकी थी. तब हिंदी पट्टी की पार्टी कहकर भाजपा का मजाक उड़ाया जाता था.

मोदी-शाह-नितिन नवीन दौर: पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर और अब ओडिशा जैसे नए किलों को फतह किया है. हाल ही में दिल्ली में रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने और ओडिशा में मोहन चरण माझी के शपथ लेने के बाद यह आंकड़ा 15 तक पहुंच गई है.

बिहार का संदर्भ: 'त्याग' से 'नेतृत्व' की ओर

ताजा घटनाक्रम बिहार से ही जुड़े हैं. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में पहली बार सरकार बनाती दिख सकती है. दशकों से इस राज्य में नीतीश कुमार सरकार चलाते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां छोटे भाई की हैसियत में थी, लेकिन यह भूमिका अब बदलने वाली है. माना जा रहा है कि अब भाजपा बड़े भाई की हैसियत में होगी और जेडीयू उसके नेतृत्व में बनने वाली सरकार में सहयोगी दल की भूमिका में होगी. सीधे शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री का पद अब भाजपा के खाते में जाने वाला है और जेडीयू के पास डिप्टी सीएम पद रह जाएगा.

2026 की रणनीति: राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि जिस तरह मोदी ने देशभर में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की फौज खड़ी की है, बिहार उसकी अगली कड़ी बन सकता है. पार्टी अब बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के मिशन पर गंभीरता से काम कर रही है.

भाजपा के बड़े चेहरे

अभी बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसे दिग्गज मुख्यमंत्री हैं. देश भर में भाजपा 15 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली) में अपना मुख्यमंत्री बना चुकी है.

बिहार के लिए क्या हैं मायने?

बिहार में वर्तमान में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं. हालांकि अब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की बात कही जा रही है और उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है. ऐसा इसलिए कि भाजपा अब यहां अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है. अभी यह तय नहीं है कि भाजपा की ओर से कौन मुख्यमंत्री पद संभालेगा? अभी भाजपा पावर शिफ्टिंग पर काम कर रही है और इसका फॉर्मूला तय होने के बाद वह बिहार के मुख्यमंत्री के पद के लिए विचार कर सकती है.

देश भर में भाजपा के मुख्यमंत्री

1. उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ

2. मध्य प्रदेश: मोहन यादव

3. राजस्थान: भजन लाल शर्मा

4. गुजरात: भूपेंद्र पटेल

5. महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस

6. ओडिशा: मोहन चरण माझी

7. असम: हिमंत बिस्वा सरमा

8. छत्तीसगढ़: विष्णु देव साय

9. हरियाणा: नायब सिंह सैनी

10. उत्तराखंड: पुष्कर सिंह धामी

11. त्रिपुरा: माणिक साहा

12. गोवा: प्रमोद सावंत

13. अरुणाचल प्रदेश: पेमा खांडू

14. मणिपुर: एन. बीरेन सिंह

15. दिल्ली: रेखा गुप्ता

16. बिहार, ........